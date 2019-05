Pamela Prati nel mirino di Selvaggia Lucarelli. In un editoriale uscito su Il Fatto Quotidiano mercoledì 29 maggio, la scrittrice 44enne rivela nuovi scottanti dettagli sui debiti della Prati e sulle sue “magagne” con il Fisco. La vicenda di Mark Caltagirone si è rivelata per Pamela Prati una sorta di vaso di Pandora che ha fatto emergere i numerosi scheletri nell’armadio (o presunti tali) dell’ex showgirl di origini sarde.

Pamela Prati, l’assurda storia del matrimonio (finto?) con Marco Caltagirone | La Prati a Chi l’ha visto

Nel suo articolo, la Lucarelli non ha usato mezzi termini e ha accusato Pamela Prati di essere piena di debiti, di avere mentito al Fisco, al suo avvocato, ai giornalisti che l’hanno intervistata e al pubblico italiano.

“Partiamo dalle sue dichiarazioni a Verissimo– esordisce la Lucarelli- ” ‘Non ho debiti, sono calunnie’. Ma Pamela è inseguita dal Fisco da anni, tanto che il suo cachet di circa 3 mila euro per l’intervista rilasciata a Mara Venier a Domenica In nella quale raccontò di aver già sposato Mark Caltagirone è stato pignorato dal Fisco”.

Secondo Selvaggia Lucarelli, è possibile che Pamela Prati (il cui vero nome è in realtà Paola Pireddu), abbia recentemente cambiato nome all’anagrafe proprio per aggirare il Fisco. Su questo tema la Prati si era giustificata affermando di avere semplicemente deciso di adottare al cento per cento la sua identità artistica. “Ho ancora entrambi i documenti, è vero, ma uso solo quello di Pamela Prati e lo Stato lo sa”, aveva dichiarato l’ex showgirl sarda.

Spiegazione che non sembra convincere Selvaggia Lucarelli.

“Alla Toffanin, però, ha raccontato un sacco di bugie, tanto che, come rivelato dalla sua ex amica e socia Pamela Perricciolo ieri al Fatto, i 40 mila euro pattuiti per le sue ospitate a Verissimo le sono stati congelati perché ‘Mediaset sta valutando di costituirsi parte offesa per truffa’. Del resto, la Prati sostiene che a lei i soldi non interessano”, scrive l’autrice di Casi Umani.

Le accuse continuano, implacabili. La Prati non ha pagato le rate di una casa che aveva preso in affitto, e il suo conto corrente sarebbe stato pignorato. Perfino il suo avvocato, dice la Lucarelli, reclama dei pagamenti in arretrato.

E poi, scrive la Lucarelli, ci sono quelle “altre beghe legali piuttosto bizzarre”, riferendosi alla denuncia di aggressione fatta da certi poliziotti che Pamela Prati avrebbe picchiato perché questi non la lasciavano entrare allo stadio Olimpico di Roma. Secondo la Prati, però, sarebbero stati i poliziotti ad aggredire lei.

“Capire dove sia la verità con Pamela Prati è sempre una faccenda complessa”, stima Selvaggia Lucarelli. E poi, l’affondo:

“Insomma, Pamela Prati va in TV perché obbligata, non vuole soldi ma li chiede, mente perché le dicono di mentire, firma senza sapere perché, viene denunciata per aggressione ma è lei la aggredita, ha i doppi documenti ma allo Stato va bene, ha debiti ma giura di no in TV. Intanto, con voce rotta dalla commozione chiede: ‘Vorrei solo che l’Italia smettesse di parlare di me’. Dopo due minuti aggiunge: ‘Domani vado ospite a Chi l’ha visto? in quanto persona vittima di un inganno”.

Insomma, a Selvaggia Lucarelli Pamela Prati non piace affatto. Per la scrittrice, le sue giustificazioni sono bugie e dietro la sua presunta fragilità si nascondono ambizione e sete di fama.

Del resto, non è la prima volta che la celebre opinionista si scaglia contro Pamela Prati. Recentemente, Selvaggia Lucarelli ha infatti dichiarato: “Pamela Prati? Indifendibile, la beatificazione anche no”.

Intanto, Pamela Prati sarà ospite questa sera, mercoledì 29 maggio, a Chi l’ha visto? per parlare di “truffe romantiche” attraverso falsi profili social di uomini inesistenti.

Pamela Prati ospite a “Chi l’ha visto?”. Scoppia la polemica contro la Rai

“Mark Caltagirone siamo noi”: tutta la verità sul Prati-gate, dai cachet ai profili fake

Chi è Mark Caltagirone? Il misterioso promesso sposo di Pamela Prati