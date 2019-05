PAMELA PRATI CHI L’HA VISTO – Pamela Prati non vuole saperne di cadere nell’oblio con la storia del suo finto matrimonio. La showgirl sarà protagonista questa sera, 29 maggio 2019, di Chi l’ha visto, il programma in onda su Rai 3.

Federica Sciarelli darà spazio alla Prati per discutere delle truffe amorose, un tema molto caro alla showgirl. Ma il popolo del web ha scatenato subito la polemica.

Il riassuntone del Prati-Gate

La puntata che vede la Prati protagonista vorrà discutere di quelle donne che cadono nelle trappole premeditate di chi online propina falsi profili, uomini che non esistono ma che si spacciano per veri tramite identità rubate con lo scopo di estorcere denaro alle vittime.

Pamela Perricciolo svela la truffa del caso Prati: “Abbiamo mentito tutte e tre”

Pamela Prati Chi l’ha visto | Nessun compenso per la showgirl

Il direttore di Rai 3 Stefano Coletta, tramite un comunicato ufficiale di Chi l’ha visto, ha specificato che Pamela Prati sarà presente in studio a titolo gratuito, frenando chi invece ha pensato che la showgirl avesse escogitato l’ennesima comparsa televisiva per far fronte ai problemi economici.

A dare la propria opinione in merito è stato Michele Anzaldi, segretario della commissione di Vigilanza Rai. “La Raitre di Angelo Guglielmi, la Raitre che ha inventato “Mi manda Lubrano”, non merita di finire coinvolta nella truffa del caso Pamela Prati. La scelta di invitarla a “Chi l’ha visto”, un marchio storico della terza Rete, lascia allibiti”, questo è il commento apparso sui social.

Polemica social contro Pamela Prati ospite a Chi l’ha visto

Dopo la confessione (non tanto) sconvolgente a Verissimo, dove la Prati ha finalmente messo le carte in tavola svelando che Marco Caltagirone non esiste, la donna ha riaperto il proprio account Instagram (rendendolo pubblico) e ha condiviso la vicinanza che i fan le hanno dimostrato in tutti questi mesi di polemiche.

“Grazie, grazie davvero, grazie di cuore a tutti voi che in questo mio momento drammatico, con le vostre manifestazioni d’affetto mi date un abbraccio di conforto e comprensione e affetto. Ed è di comprensione e affetto che ora più che mai ho bisogno. Grazie ancora a tutti”, ha commentato la Prati su Instagram.

“Mark Caltagirone siamo noi”: tutta la verità sul Prati-gate, dai cachet ai profili fake