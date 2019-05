Pamela Perricciolo chi è | Mark Caltagirone | Pamela Prati | Eliana Michelazzo | Donna Pamela

PAMELA PERRICCIOLO CHI È – Calabrese di origine, romana di adozione. Pamela Perricciolo – soprannominata Donna Pamela – ultimamente è finita nella bufera del Prati gate subito dopo le nozze che Pamela Prati ha annunciato con tale Mark Caltagirone.

La Perricciolo è comparsa una volta in tv nel salottino di Barbara d’Urso (nel programma serale del mercoledì). Single, manager di professione. Ha gestito, insieme a Eliana Michelazzo la Aicos Management: agenzia di artisti che aveva come direttrice onoraria Pamela Prati.

La Perricciolo sarebbe stata denunciata da Eliana Michelazzo (sua amica da molti anni) secondo quanto lei stessa ha affermato a Live non è la d’Urso. Dopo la puntata Donna Pamela avrebbe ingerito un grosso quantitativo di farmaci ricorrendo ad un ricovero al Gemelli di Roma. Sarebbe stata dimessa dopo pochi giorni

L’amicizia tra Donna Pamela e Eliana Michelazzo fonda le radici subito dopo la partecipazione di quest’ultima a Uomini e donne come corteggiatrice. Le due, che secondo rumors avrebbe avuto una relazione amorosa (che non hanno mai confermato), hanno condiviso molti anni di lavoro insieme oltre che viaggi di piacere con diversi artisti arruolati nell’Aicos Management.

La bufera mediatica è arrivata quando Pamela Prati ha annunciato le nozze con Mark Caltagirone, mai esistito realmente. E’ scoppiato un vero caso con inchieste giornalistiche che hanno smentito, sin da subito, la tesi di Donna Pamela – Eliana Michelazzo e la stessa Pamela Prati.

Addirittura, in collegamento con Barbara d’Urso è intervenuta al telefono una voce maschile che si è spacciata per Mark Caltagirone. Appunto mai esistito. Ancora non si capisce chi possa aver prestato quella voce.

In un’intervista a Selvaggia Lucarelli de Il Fatto quotidiano, la Perricciolo ha raccontato tutti i retroscena della vicenda. “Io, Pamela Prati ed Eliana Michelazzo il primo aprile abbiamo firmato un accordo che ci vincola a non divulgare nulla di quello che ciascuna di noi sa della vita privata delle altre, perché avremmo firmato se non avessimo avuto tutte interesse a farlo?”, avrebbe raccontato alla Lucarelli.

