Oroscopo Paolo Fox 29 maggio 2019 | Oroscopo di oggi | Del giorno | Previsioni | Segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 29 MAGGIO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi?

Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, mercoledì 29 maggio 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 maggio 2019 | Previsioni

Le stelle vi invitano ad abbandonare le chiacchiere e passare all’azione. Non ci sono garanzie future e avete la sensazione di star svolgendo un lavoro che poi non ripagherà. Le preoccupazioni lavorative acuiscono il malcontento, chiedete aiuto all’amore.

Non c’è rimpianto che tenga in questa giornata di maggio. Avvertite un po’ di stanchezza, ma recupererete terreno durante la mattinata sfruttando abilmente quello che avete a disposizione.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 maggio 2019 | Gemelli

Questo è un periodo di compromessi e non troverete facilmente la soluzione ai vostri problemi. L’amore migliorerà nel fine settimana, fino ad allora tenete duro.

Si prospettano giornate pesanti per voi. Cari Cancro, siete d’indole polemica e questo difetto si accentuerà nel corso della giornata creando un problema dopo l’altro.

Sarà una giornata efficace per voi, cari Leone, soprattutto se avete qualche progetto in ballo per l’estate. Questo potrebbe essere un periodo incline allo sbocciare di un nuovo amore, dovreste approfittarne.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 maggio 2019 | Vergine

L’ambizione vi stressa, quindi forse è il caso di lasciarla da parte per il momento. Fermatevi e ricaricate le energie, vi serviranno.

Se la prima parte del mese è stata carica di sentimenti, adesso ne state pagando le conseguenze. Lo stress è aumentato e il lavoro non vi ha di certo aiutato a gestire meglio le vostre emozioni.

Avete qualche dubbio soprattutto in campo professionale, vorreste certezze ma nessuno è disposto a darvele. La vostra pazienza sarà messa a dura prova.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 29 maggio 2019 | Sagittario

Siete in recupero psicofisico, qualche incomprensione in amore vi renderà la giornata difficile e preferirete isolarvi per evitare ulteriori conflitti.

Siete immersi in una fase riflessiva quest’oggi, avete escluso il mondo esterno e avete deciso di focalizzarvi soltanto su voi stessi per elaborare nuove strategie per il futuro.

L’amore vi spaventa, state cercando di evitare in tutti i modi i conflitti con il partner forse perché avete paura di quello che potrebbe venire fuori.

Attenzione alle spese, perché potrebbero essere motivo di conflitto con i vostri cari. Non sbilanciatevi troppo.