Oroscopo di oggi 29 maggio | TPI | Del giorno | Astrologia | Segni | Previsioni | Astri

OROSCOPO DI OGGI 29 MAGGIO 2019 TPI – Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di mercoledì 29 maggio 2019. L’oroscopo di TPI:

L’OROSCOPO DEL 2019

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Oroscopo di oggi mercoledì 29 maggio 2019

Si vede la luce alla fine del tunnel. Cari Ariete, l’apatia che vi trascinavate dietro verrà finalmente sostituita dalla voglia di fare. Siete pronti a concretizzare quei progetti lasciati in coda.

L’OROSCOPO DI OGGI DI PAOLO FOX

OROSCOPO DI OGGI DI TPI

Troppe volte avete abbandonato i problemi in un angolino sperando che si riassorbissero da soli, ma non è così che funziona. Il più delle volte, dovete affrontarli di petto e questo è uno di quei casi.

L’OROSCOPO DI DOMANI

L’OROSCOPO SETTIMANALE DI PAOLO FOX

Oroscopo di oggi 29 maggio 2019 | Gemelli

Una turbolenza coniugale potrebbe offuscare il vostro giudizio. Non rimuginate troppo su parole dette e non dette, piuttosto direzionate le vostre energie verso un’ambizione futura.

I SEGNI FORTUNATI DI GIUGNO 2019

I SEGNI FORTUNATI IN AMORE DI GIUGNO 2019

I SEGNI FORTUNATI NEL LAVORO DI GIUGNO 2019

Qualche intoppo lavorativo frenerà la vostra gioia. Cari Cancro, l’oroscopo di oggi per voi si tinge di tristi sfumature. Qualche collega potrebbe aver mal interpretato le vostre parole (e azioni) e avrebbe deciso di dichiararvi guerra. Preparate gli scudi.

L’OROSCOPO DI MAGGIO 2019

Giornata di fuoco per i Leone che hanno il cuore nello zucchero. La passione muoverà i fili e sarete completi burattini nelle mani di un sentimento che forse non avete compreso ancora affondo. Siete a caccia, ma la preda potrebbe pensarla in modo diverso.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Oroscopo di oggi 29 maggio 2019 | Vergine

Non eravate convinti del vostro successo e invece la soddisfazione è proprio dietro l’angolo. Non buttatevi a terra e cercate di essere più confidenti nelle vostre capacità.

Cari Bilancia, basta rincorrere chi non vi vuole. Non dovete ricevere l’approvazione di tutti né dovrebbe interessarvi quello che pensa la gente. Cercate di tutelarvi di più.

LE PREVISIONI DELLE STELLE DEL 2019

Questa sarà una giornata intensa per lo Scorpione. Molte delle vostre convinzioni verranno smontate da nuove verità che non avevate messo in conto e sarà facile cadere nel panico. Siate forti.

L’OROSCOPO DI OGGI DI BRANKO

Oroscopo di oggi 29 maggio 2019 | Sagittario

Avete deciso di portarvi avanti e state già progettando i programmi per il fine settimana, forse per sfuggire alla monotonia della settimana lavorativa.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Il dubbio vi affligge. Cari Scorpione, non siete sicuri delle scelte che avete preso ultimamente, avete qualche problema anche nella vita sentimentale.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Avete lasciato da parte la razionalità quest’oggi e volete fare scelte soltanto di pancia. Attenzione a non esagerare, lasciatevi guidare da chi vi vuole bene.

I SEGNI PIÙ FORTUNATI IN AMORE A MAGGIO 2019

Giornata fortunata per voi, cari Pesci. I nodi vengono al pettine, potrete raccogliere i frutti dai semi piantati in precedenza soprattutto se avete pazientato in amore.

Cos’è la Ruota dello Zodiaco

LE PREVISIONI DI DOMANI

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda maggio 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro il Leone, che nonostante gli alti e i bassi rimane pur sempre il segno dell’anno, soprattutto in amore.

Bene anche l’Ariete, che sul lavoro si dimostra un rullo compressore e ottiene quelle soddisfazioni che aspetta da tanto tempo e sa bene di meritare. Buone notizie anche per il Capricorno, dopo un marzo non proprio all’altezza delle aspettative, e per l’Acquario, in continua crescita dall’inizio del 2019.

I segni fortunati di maggio 2019 secondo Paolo Fox