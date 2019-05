NEMICHE PER LA PELLE TRAMA – Nemiche per la pelle è un film del 2016 diretto da Luca Lucini che vede come protagoniste Claudia Gerini e Margherita Buy.

Il film è stato distribuito da Good Films ed è arrivato nelle sale italiane ad aprile 2016. Dopo tre anni, Rai 1 l’ha proposto in prima serata di mercoledì 29 maggio 2019.

Tutto quello che c’è da sapere su Nemiche per la pelle

Di cosa parla Nemiche per la pelle? Vediamolo insieme.

Nemiche per la pelle trama | Di cosa parla?

Lucia e Fabiola hanno una sola cosa in comune: Paolo. Lucia l’ha sposato per prima, Fabiola per seconda. Oltre a questo le due donne condividono un profondo astio reciproco. Sin dal primo momento, Lucia e Fabiola hanno avviato una silenziosa battaglia degenerata nel momento in cui Paolo muore.

Una scomparsa improvvisa che scombussola del tutto la vita delle due protagoniste. Paolo muore e lascia in eredità a Lucia e Fabiola il suo unico figlio, Paolo Junior.

Nessuna delle due ha mai avuto figli (né prima né dopo il matrimonio con Paolo), ma soprattutto nessuno conosce le origini del bambino: chi è la madre, da dove è saltato fuori e perché proprio loro due dovranno prendersene cura con un affidamento congiunto?

Neanche Stefano, l’amico avvocato di Paolo, può dare loro queste risposte, ma cercherà di essere solidale e spiegare perché l’uomo ha preso simili precauzioni prima di morire.

Lucia e Fabiola devono mettere da parte l’astio reciproco e focalizzarsi sul bambino, ma il compito è estremamente difficile. Nessuna delle due è mai stata madre e, oltre a questa complicanza, si aggiunge l’antipatia reciproca.

Una nuova svolta inaspettata arriva nel momento in cui le due donne entrano in perfetta sintonia con il bambino: Paolo Junior viene portato via e sia Lucia che Fabiola sono intenzionate a riprenderselo.

A fronte di ciò, uniscono le forze per la prima volta dimenticando i rancori del passato e sarà grazie a quest’esperienza che le due capiranno di avere altro in comune oltre che un ex marito.

Da nemiche ad amiche è un attimo: ma riusciranno ad ottenere l’affido del bambino?

Nemiche per la pelle vi aspetta mercoledì 29 maggio 2019 in prima serata su Rai 1.