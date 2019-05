NEMICHE PER LA PELLE STREAMING – Nemiche per la pelle è un film del 2016 con protagoniste Margherita Buy e Claudia Gerini. La pellicola vede Lucia e Fabiola, due donne che in comune hanno soltanto un ex marito e tanto astio reciproco.

La vita è buffa e a volte ci pone soltanto il pretesto per andare contro qualcuno. Paolo, il marito, muore all’improvviso e la sua scomparsa pone le due donne in una situazione davvero ambigua: a entrambe va l’affido congiunto di Paolo Junior, il figlio che l’uomo ha avuto in circostanze misteriose e di cui nessuno conosce le origini.

Ecco la trama completa di Nemiche per la pelle

Non è facile crescere un bambino, ancor di più se lo si fa insieme a una persona che si è odiati da principio. L’astio tra Lucia e Fabiola vien man mano scemando grazie all’affetto del piccolo Paolo che però viene loro sottratto.

A quel punto, le due donne dovranno unire le forze per riprenderselo.

Ma dove vedere Nemiche per la pelle? In tv o in streaming?

Nemiche per la pelle streaming | Dove vedere il film in tv

Nemiche per la pelle è arrivato nelle sale italiane ad aprile 2016, ma viene riproposto in prima serata su Rai 1. Mercoledì 29 maggio 2019 il fedele pubblico della Rai potrà gustarsi questa nuova pellicola con Margherita Buy e Claudia Gerini.

Rai 1 è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 501 per la versione HD.

Chi dispone di un abbonamento Sky, può trovare il canale al tasto 101 del telecomando del decoder.

Il cast completo di Nemiche per la pelle

Nemiche per la pelle streaming | Dove vedere il film in diretta streaming

Chi vuole seguire in diretta Nemiche per la pelle tramite pc, smartphone o tablet può farlo tramite RaiPlay. La piattaforma streaming mette a disposizione dell’utente in modo del tutto gratuito i contenuti della Rai: tutto ciò che vi serve fare è registrarvi (anche tramite Facebook). Grazie all’on demand, potete anche recuperare il film in un secondo momento dalla messa in onda.

Nemiche per la pelle va in onda mercoledì 29 maggio 2019 in prima serata, ore 21:25, su Rai 1.

Tutto quello che c’è da sapere su Nemiche per la pelle