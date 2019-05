NEMICHE PER LA PELLE COME FINISCE – Nemiche per la pelle è un film del 2016 che arriva in prima serata su Rai 1 mercoledì 29 maggio 2019 con Claudia Gerini e Margherita Buy come protagoniste.

Di cosa parla il film e come finisce? Vediamo insieme tutta la trama della pellicola.

Tutto quello che c’è da sapere su Nemiche per la pelle

Nemiche per la pelle come finisce | La storia

Se proprio non riuscite a resistere alla curiosità, di seguito scoprirete come finisce Nemiche per la pelle.

Il film si apre con Lucia e Fabiola, due donne che si odiano a causa di un ex marito. Il che non è proprio corretto. Lucia è l’ex moglie di Paolo, mentre Fabiola è l’effettiva moglie quando l’uomo improvvisamente muore e lascia alle due donne l’incarico di prendersi cura di Paolo Junior.

La trama di Nemiche per la pelle

Lucia è una terapeuta per animali con la passione per la cultura, mentre Fabiola è un’agente immobiliare spigliata e pragmatica. L’eredità del marito manda le due donne in crisi. Sin dal primo momento in cui si sono incontrate, Lucia e Fabiola non si sono potute soffrire e quest’unione forzata è del tutto inaspettata.

Per il bene di Paolo Junior, però, le due donne devono provarci. Il bambino, di origini cinesi, si trova conteso tra più forze. Infatti, a sfidarsi per la custodia di Paolo Junior non ci sono soltanto Lucia e Fabiola, ma anche un convento di suore che vuole prendersene cura. Saranno proprio queste ultime ad avere la meglio e Paolo viene ospitato all’interno del convento.

Tutto quello che c’è da sapere sul cast di Nemiche per la pelle

A questo punto, Lucia e Fabiola mettono da parte gli antichi rancori e uniscono le forze per riprendersi il bambino. Improvvisano persino un tentato rapimento dal convento e per fortuna riusciranno a riaverlo indietro, anche a livello legale, suggellando una moderna idea di famiglia. Sarà grazie a quest’avventura che le due donne capiranno di avere altro in comune oltre che il loro ex marito.

Ecco dove vedere in tv e streaming Nemiche per la pelle