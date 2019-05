NEMICHE PER LA PELLE CAST – Nemiche per la pelle è un film del 2016 che viene riproposto in prima serata su Rai 1 mercoledì 29 maggio 2019.

Da nemiche ad amiche è un attimo, o quasi: Lucia e Fabiola sono le protagoniste della pellicola, due donne che in comune hanno un ex marito morto improvvisamente. Paolo infatti lascerà alle due donne più importanti della sua vita il suo unico bambino, Paolo Junior.

Costrette a improvvisarsi genitori, le due donne dovranno mettere da parte l’astio per accudire al meglio il bambino e proprio quando entrambe sembrano affezionarsi, Paolo Junior viene portato via.

Riusciranno Lucia e Fabiola a riprenderselo?

La trama completa di Nemiche per la pelle

Chi interpreta le due protagoniste? E chi fa parte del cast? Vediamolo insieme.

Nemiche per la pelle cast | Attori | Personaggi

Lucia e Fabiola sono le protagoniste di Nemiche per la pelle e a interpretarle sono Margherita Buy e Claudia Gerini.

Margherita Buy è un’attrice molto amata in Italia, vincitrice di sette David di Donatello e sette Nastri d’Argento. L’abbiamo vista in diversi film come Maledetto il giorno che t’ho incontrato, Le fate ignoranti, Caterina va in città, I giorni dell’abbandono, Viaggio sola e Mia Madre, ma anche nella serie tv Amiche mie e In Treatment.

Claudia Gerini anche è molto conosciuta. In Nemiche per la pelle interpreta Fabiola, la seconda moglie di Paolo. La Gerini è reduce da Suburra – La serie e L’Ispettore Coliandro, ma al cinema è conosciuta per tante pellicole come Tutta colpa di Freud, Malmore, John Wick – Capitolo 2, Ammore e malavita, A casa tutti bene, A mano disarmata e Non sono un assassino.

In Nemiche per la pelle il cast è composto anche da Giampaolo Morelli nelle vesti di Giacomo, Paolo Calabresi che interpreta Stefano, Mihaela Irina Dorlan che interpreta Ambra e Gigio Morra nelle vesti di Attilio.

In più, compaiono Andrea Bosca come Ruggero e Pia Engleberth come la Suora.

Nemiche per la pelle vi aspetta in prima serata mercoledì 29 maggio 2019 su Rai 1.

