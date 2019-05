M5S crisi | Fico: “Di Maio? Parlerò alla riunione di stasera” | Di Maio News

M5S crisi Di Maio Fico reazione – C’è fibrillazione in casa M5S per l’assemblea di questa sera in cui si discuterà la leadership di Luigi Di Maio, il quale ha già fatto sapere che chiederà un voto sulla piattaforma Rousseau sul suo ruolo di capo politico.

Interpellato sull’argomento alla facoltà di Economia della Sapienza, dove era presente per un’iniziativa, il presidente della Camera Roberto Fico si è limitato a rispondere: “Stasera c’è una riunione dei gruppi parlamentari. Parlerò in riunione”.

Di Maio news – Nonostante Fico non si sia mai sbilanciato sulla leadership di Di Maio, in molti, già da diverso tempo, lo indicano come a capo di un gruppo di ortodossi, che vorrebbero un cambio di passo all’interno del Governo, ma anche all’interno del Movimento 5 Stelle.

Tra questi c’è la senatrice Paola Nugnes che, il giorno seguente le elezioni Europee (qui i risultati definitivi) ha chiesto esplicitamente a Luigi Di Maio di farsi da parte.

“In ogni partito, in ogni azienda, a seguito di un risultato di questo tipo sarebbe necessaria una revisione della struttura dirigenziale” e quindi anche “della leadership di Luigi Di Maio. Il capo politico non può essere anche nell’esecutivo: questo inficia la divisione dei poteri che è alla base della democrazia” queste le parole della senatrice Nugnes a cui si sono aggiunte nel corso degli ultimi giorni e delle ultime ore ulteriori critiche, come quelle di Gianluigi Paragone, il quale ha anche rassegnato le dimissioni da parlamentare.