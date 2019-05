Crisi interna al M5S, l’assemblea parlamentare per decidere sulla leadership di Di Maio

M5S crisi Di Maio assemblea | Di Maio news | Governo ultime notizie

M5S crisi Di Maio assemblea – Alla luce della sconfitta elettorale per il 17,1 per cento totalizzato alle elezioni europee di domenica scorsa, il Movimento Cinque Stelle è sull’orlo di una crisi interna. Oggi mercoledì 29 maggio si terrà un’assemblea dei parlamentari pentastellati per discutere proprio della leadership di Di Maio.

> È scontro aperto all’interno di M5s: crisi di Governo all’orizzonte

> Il potere per il potere: così il M5S ha cambiato pelle in un anno. Una fotografia (L’editoriale di G.Gambino)

M5S crisi Di Maio assemblea | Rischi

Cosa si rischia in assemblea – Si tratta di un’assemblea completamente diversa dalle ultime che si sono svolte, nelle quali c’erano pochi interventi critici, ‘parlavano in 3 o 4’ – viene riferito e poi una replica di Di Maio come chiusa.

Nell’assemblea del 29 maggio si rischia, infatti, di arrivare ad un “processo” sulle cause dell’ultima sconfitta elettorale. Numerosi gli interventi previsti, sul banco degli ‘imputati’ non tanto la leadership di Luigi Di Maio, ma la scelta della sua cerchia ristretta, ovvero le decisioni “presa da troppe poche persone”, dicono all’interno del movimento.

Di Battista | Leader Cinque Stelle

L’incontro al Mise – Nel mirino dell’assemblea di fatto, l’organizzazione interna del Movimento, segnata, peraltro, da un vertice che si è svolto ieri al Mise fra il capo politico, Luigi Di Maio e alcuni big di M5s che non è affatto piaciuta, per usare un eufemismo, a molti parlamentari. Stigmatizzato, si apprende, anche il fatto che vi fosse Alessandro Di Battista. Ormai solo un cittadino a 5 Stelle, dopo la scelta di non ricandidarsi.

M5S crisi | Voto Russeau

La piattaforma Russeau – Non solo oggi si terrà un’assemblea dei deputati pentastellati, ma Luigi Di Maio, ha anche chiesto un voto sulla piattaforma Rousseau sul suo ruolo di capo politico.

La domanda per gli utenti è: “Confermi Luigi Di Maio come capo politico del Movimento 5 Stelle?”. Gli iscritti potranno votare sulla piattaforma dalle 10 alle 20 di domani 30 maggio.

> Crisi all’interno di M5s: Di Maio chiede il voto su Rousseau

> Come funziona il voto sulla piattaforma

M5S crisi Di Maio assemblea | Gianluigi Paragone

I ribelli – Nella giornata politica sono state molto discusse le prese di posizioni assunte dal senatore Gianluigi Paragone, dalla presidente della commissione Finanze Carla Ruocco e dalla dimissioni di Primo Di Nicola da vicepresidente del gruppo di Palazzo Madama.

> M5s, il senatore Paragone annuncia le sue dimissioni

“La generosità di Di Maio di mettere insieme tre-quattro incarichi deve essere rivista. Il Movimento cinque stelle, per ripartire, ha bisogno di una leadership h24, dobbiamo passare dall’io al noi”, ha detto Paragone in un’intervista. ‘Non capisco perché si parli prima ai giornalisti’ e poi in assemblea, è stato subito osservato.

Paragone, anche lui presente al vertice del Mise, e Di Maio ‘sono molto vicini’, impossibile che la sua uscita sia voce dal sen fuggita, c’è chi si è affrettato a notare. Ma non è mancato, al contrario, chi, sarcastico, al contrario ha sottolineato: ‘sono sempre stato convinto che Di Maio avrebbe dovuto guardarsi da chi non lo ha mai criticato pubblicamente durante le assemblee M5s.

M5S crisi Di Maio assemblea | Reazioni politiche

I commenti – La “centralizzazione delle decisioni e l’uomo solo al comando non sono nelle corde del Movimento cinque stelle”: lo ha detto Carla Ruocco, che ha invocato “una maggiore condivisione”. Richiesta che rispecchia quella di moti altri parlamentari. Che nella scelta di rivedere la riorganizzazione del Movimento ci sia la mano di Davide Casaleggio non lo pensa nessuno dei parlamentari interpellati.

Intanto, Primo Di Nicola scrive: “Mettere a disposizione del Movimento gli incarichi. È l’unico modo che conosco per favorire una discussione autenticamente democratica su quello che siamo e dove vogliamo andare”.

Mentre non usa giri di parole il presidente della commissione Cultura della Camera, Luigi Gallo: del risultato delle Europee “la responsabilità è tutta di Luigi Di Maio”. E aggiunge: “Sarebbe ora che Di Maio si chiedesse se è in grado di guidare un governo a trazione M5s o se invece non sia il caso di lasciare”.

Dall’assemblea si capirà che aria tira all’interno del Movimento Cinque Stelle sconfitto nelle europee e cosa ne sarà nel suo prossimo futuro.

> Chi difende Di Maio e chi chiede un passo indietro