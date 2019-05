Crisi nei 5 Stelle: chi difende Di Maio e chi chiede un passo indietro

M5s crisi chi sostiene Di Maio | Chi attacca Di Maio | Crisi M5s

Crisi M5s – È tempo della resa dei conti all’interno del Movimento 5 stelle dopo le elezioni europee.

Il risultato deludente sancito dalle urne ha messo in evidenza la debolezza del leader pentastellato in particolare e del Movimento in generale, aprendo una frattura interna tra chi ha addossato la colpa della deblacle 5 Stelle a Di Maio e chi ne ha preso le difese (Qui le ultime notizie sul governo).

È scontro aperto all’interno di M5s: crisi di Governo all’orizzonte

Per tutta risposta agli attacchi ricevuti, il viceministro penstastellato il 29 maggio ha indetto una votazione sulla sua leadership da svolgersi sulla piattaforma Rousseau (Qui la notizia).

M5s Crisi | Chi attacca Di Maio

Terminato lo spoglio delle urne europee, Luigi Di Maio si è trovato al centro degli attacchi di diversi rappresentati del Movimento.

Gianluigi Paragone

Il senatore Gianluigi Paragone ha rivolto un duro attacco a Di Maio per il numero a suo parere eccessivo di incarichi da lui ricoperti: “La generosità di Luigi Di Maio di mettere insieme 3-4 incarichi, per me, in qualche modo, deve essere rivista”.

Lo scontro è poi culminato nelle dimissioni di Paragone, che il 29 maggio ha annunciato il suo passo indietro.

Elena Fattori

Nelle fila di chi si oppone a Luigi Di Maio c’è anche Elena Fattori.

“Io rappresento la voce di quelli che in questi mesi avevano chiesto un cambio di rotta. Dissi in tempi non sospetti che Luigi non avrebbe dovuto ricoprire tutti quei ruoli, perché non ne ha fatto bene nessuno”, ha affermato la senatrice M5S.

Gregorio De Falco

Gregorio De Falco, senatore eletto con il Movimento Cinque Stelle e poi espulso perché contrario al Decreto sicurezza, ha lanciato nuove accuse contro Di Maio.

“Il capo politico del Movimento dovrebbe prendere atto della sconfitta e rassegnare le dimissioni, se avesse dignità. Ha sbagliato tutto. M5S è ridotto a metà di ciò che era”. (Qui l’intervista completa a TPI)

Gli attacchi fuori dal Movimento

C hi sostiene Di Maio

Il numero degli esponenti 5 Stelle che continuano a sostenere Di Maio è più esiguo rispetto a quello dei suoi detrattori.

Appendino

“Credo sia un atto di coraggio chiedere il voto. Confermerò la fiducia a Luigi”, ha dichiarato la sindaca di Torino, Laura Appendino.

“Credo sia giusto riflettere su cosa abbiamo fatto e come si può fare di meglio. Gli attacchi continui e il clima da forconi non aiuta a fare una riflessione serena”.