LIVE NON È LA D’URSO STREAMING 29 MAGGIO 2019 – Torna questa sera mercoledì 29 maggio 2019 Live Non è la D’Urso, il programma di Canale 5 in onda ogni mercoledì in prima serata. Al centro della puntata di oggi ancora una volta il tema Pamela Prati – Mark Caltagirone. Torna infatti anche questa sera in studio da Barbara D’Urso Eliana Michelazzo, l’ex manager della soubrette del Bagaglino.

Nella scorsa puntata la Michelazzo aveva dichiarato che Mark Caltagirone non esiste, smontando quello che è stato il caso di gossip più intrigante dell’anno, e al tempo stesso aveva ammesso di essere stata con un uomo, tale Simone Coppi, per ben 10 anni, prima di accorgersi che neppure lui esisteva.

Nella puntata di oggi di Live Non è la D’Urso Eliana Michelazzo risponderà anche alle accuse fatte in un’intervista a Selvaggia Lucarelli da parte della sua ex socia Pamela Perricciolo, oltre a quanto dichiarato da Pamela Preta nell’ultima puntata di Verissimo. Anche oggi insomma ne sentiremo delle belle.

Ma non finisce qui. Stasera a Live Non è la D’Urso ci sarà anche la mamma del finto Sebastian Caltagirone, il bambino che Pamela Prati e Mark Caltagirone avrebbero preso in affido. Tutto falso. La donna interviene in studio da Barbara D’Urso per raccontare come stanno le cose, affermando di essere intenzionata a passare alle vie legali: “Lo hanno spacciato per il figlio in affido di Pamela Prati e Mark Caltagirone.

Gli hanno fatto recitare un copione fingendo che fosse un provino per una fiction. Lui era ignaro di tutto. Ho scoperto la verità guardando la tv e mi è crollato il mondo addosso. Agiremo per vie legali”, dichiara a Live Non è la D’Urso la mamma di Sebastian Caltagirone.

Live non è la D’Urso streaming 29 maggio | Tv

Live non è la D’Urso è un talk di gossip condotto da barbara D’Urso in onda tutti i mercoledì su Canale 5. La rete ammiraglia Mediaset è disponibile al tasto 5 del digitale terrestre, o in versione HD al tasto 505. Se disponete di un decoder Sky, trovate Canale 5 al tasto 105.

Live non è la D’Urso streaming 29 maggio | Streaming

Non è la d’Urso è disponibile anche in diretta streaming grazie a MediasetPlay, la piattaforma che carica tutti i contenuti e li mette a disposizione degli utenti. In modo del tutto gratuito (previa registrazione), Mediaset Play permette di seguire in diretta streaming quello che va in onda sui propri canali.

E non è finita qui. Se siete indaffarati questa sera e non potete seguire in diretta la trasmissione Live, potete anche recuperare la puntata in seguito alla messa in onda tramite l’on demand.

La decima puntata di Live Non è la D’Urso va in onda mercoledì 29 maggio 2019 alle ore 21:25 su Canale 5.