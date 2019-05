Live Non è la D’Urso ospiti 29 maggio 2019 | Stasera | Anticipazioni | Eliana Michelazzo | Mamma Sebastian Caltagirone

LIVE NON È LA D’URSO OSPITI 29 MAGGIO – Torna questa sera, mercoledì 29 maggio 2019, Live Non è la D’Urso, la trasmissione di Canale 5 condotta da Barbara D’Urso. Anche stasera si prevede una puntata ricca di colpi di scena, con al centro ancora nuova mente il tema Pamela Prati.

Ma chi sono gli ospiti di questa undicesima puntata di Live Non è la D’Urso, in onda in diretta su Canale 5 dalle 21.20? Ecco tutte le anticipazioni.

Le anticipazioni complete della puntata di stasera 29 maggio 2019

Live Non è la D’Urso ospiti 29 maggio 2019 | Eliana Michelazzo

Torna in studio a Live Non è la D’Urso Eliana Michelazzo, l’ex manager di Pamela Prati, che risponderà alle accuse rivolte dalla sua ex socia Pamela Perricciolo in una recente intervista al Fatto Quotidiano.

La donna era già intervenuta settimana scorsa nella trasmissione condotta da Barbara D’Urso, ammettendo che il fantomatico Mark Caltagirone non esiste. Eliana Michelazzo risponderà anche a quanto detto sabato scorso a Verissimo da Pamela Prati, che nello studio di Silvia Toffanin aveva ammesso l’inesistenza dell’uomo che avrebbe dovuto sposare.

Nuove accuse e rivelazioni choc, dunque, nella puntata di stasera 29 maggio 2019 di Live Non è la D’Urso. Eliana Michelazzo inoltre aveva dichiarato anche lei di essersi innamorata di un uomo che non esiste, tale Simone Coppi, e di esserci stata insieme per 10 anni.

Live Non è la D’Urso ospiti 29 maggio 2019 | Mamma Sebastian Caltagirone

Ma non solo. Tra gli ospiti di stasera di Live Non è la D’Urso anche la mamma del finto Sebastian Caltagirone, il bambino che Pamela Prati e Mark Caltagirone avrebbero preso in affido. Tutto falso. La donna interviene in studio da Barbara D’Urso per raccontare come stanno le cose, affermando di essere intenzionata a passare alle vie legali: “Lo hanno spacciato per il figlio in affido di Pamela Prati e Mark Caltagirone.

Gli hanno fatto recitare un copione fingendo che fosse un provino per una fiction. Lui era ignaro di tutto. Ho scoperto la verità guardando la tv e mi è crollato il mondo addosso. Agiremo per vie legali”.