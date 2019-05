Governo news 29 maggio | Le notizie a tre giorni dalle Europee (e dal trionfo della Lega)

Governo news 29 maggio | Conte | Salvini | Di Maio | Lega | M5S

GOVERNO NEWS 29 MAGGIO – A tre giorni dalle Elezioni Europee (con trionfo della Lega e crollo M5S) continua il duello interno alla maggioranza di governo su quali punti di programma considerare come priorità. Ieri il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini ha chiesto un’accelerazione sulla riforma fiscale, con abbassamento delle tasse e riduzione delle aliquote.

“Trenta miliardi di euro, questa è la proposta documentata centesimo per centesimo che siamo pronti a portare in Consiglio dei ministri e in Parlamento studiata dagli economisti della Lega”, ha detto ieri il leader del Carroccio. Ma il premier Giuseppe Conte ha chiarito: “Non abbiamo ancora iniziato a discutere né di manovra economica né di riforma fiscale”.

Di seguito tutte le principali notizie sul governo di mercoledì 29 maggio 2019.

> Le news sul governo

Governo news | Caso Rixi

All’ordine del giorno c’è anche il caso di Edoardo Rixi, il deputato leghista e vicepremier alle Infrastrutture e ai Trasporti indagato per la vicenda delle cosiddette ‘spese pazze’ alla Regione Liguria e che rischia una condanna (la sentenza è attesa per domani, 30 maggio. Salvini sostiene che il rappresentante del Carroccio debba restare al suo posto ma non la pensano alle stesso modo dalle parti del Movimento 5 Stelle.

Il viceministro Luigi Di Maio già prima delle Europee aveva chiarito che in caso di condanna avrebbe chiesto le dimissioni di Rixi, come già successo con Armando Siri. La posizione è stata ribadita anche da altri esponenti, come l’ex deputato Alessandro Di Battista e il sottosegretario Stefano Buffagni. “La Lega dica se vuol far saltare il contratto”, ha detto il primo. “Il Movimento deve ribadire con forza la propria identità e le proprie proposte all’interno delle istituzioni. C’è un contratto di governo e quello si rispetta, e prevede che componenti del governo condannati escano”, ha dichiarato il secondo.