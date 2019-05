Giro d’Italia 2019 17 tappa | Oggi | Presentazione | Altimetria | Difficoltà

GIRO D’ITALIA 2019 17 TAPPA – Oggi, mercoledì 29 maggio 2019, prende il via la 17 (diciasettesima) tappa del Giro d’Italia 2019, giunto alla sua 102esima edizione. Che tappa sarà? Vediamo insieme la presentazione, l’altimetria e le difficoltà:

Tappa mossa altimetricamente piena di attraversamenti cittadini. Si parte in discesa fino alla Val di Non, dove si affronta la Mendola partendo da Fondo con una variante inedita più ripida. Discesa su Bolzano e quindi risalita della valle dell’Isarco fino a Bressanone. Segue quindi una sequenza di salite e discese con i GPM di Elvas e Terento fino all’imbocco della Valle di Anterselva dove inizia la salita finale.

Finale in salita molto impegnativo dai 5.5 chilometri fino all’ultimo chilometro con 4.5 chilometri all’8.5 per cento medio. Si entra poi nel percorso di fondo dello Stadio del Biathlon con una breve salita e quindi 100 metri di discesa ripida per passare nel tunnel sotto la strada e entrare nello stadio vero e proprio; dopo il poligono di tiro si affronta il rettilineo di arrivo di 110 metri in asfalto largo 6.5 metri.

Giro d’Italia 2019 17 tappa | Altimetria

Di seguito l’altimetria della 17 (diciasettesima) tappa del 102esimo Giro d’Italia:

Dove vedere il Giro d’Italia 2019 in tv o live streaming? Tutte le tappe del Giro 2019 andranno in onda in chiaro, gratis, su Rai 2 e via satellite su Eurosport.

Giro d’Italia | La classifica al via della 17 tappa

Di seguito la classifica dopo la 16 tappa del Giro d’Italia 2019 andata in scena ieri:

1 – CARAPAZ Richard Movistar Team 20 70:02:05

2 ▲1 NIBALI Vincenzo Bahrain Merida 1:47

3 ▼1 ROGLIČ Primož Team Jumbo-Visma 2:09

4 ▲1 LANDA Mikel Movistar Team ,,

5 ▲1 MOLLEMA Bauke Trek – Segafredo 5:00

6 ▼2 MAJKA Rafał BORA – hansgrohe 5:40

7 ▲3 LÓPEZ Miguel Ángel Astana Pro Team 6:17

8 – YATES Simon Mitchelton-Scott 6:46

9 – SIVAKOV Pavel Team INEOS 7:51

10 ▼3 POLANC Jan UAE-Team Emirates 8:06

