Il nome di Fabio Colloricchio sta facendo il giro del web, non solo in Italia. Il giovane ex cronista e corteggiatore di Uomini e Donne, infatti, è uno dei concorrenti della trasmissione spagnola Supervivientes, la versione iberica dell’Isola dei Famosi.

Nelle ultime ore circola insistente sul web un video andato in onda nell’ultima puntata del programma spagnolo in cui si vede l’ex tronista intento a fare sesso con un’altra concorrente. Colloricchio e Violeta Mangriñan – protagonista della trasmissione Mujeres y hombres y viceversa, format spagnolo molto simile al programma di Maria De Filippi – si sono lasciati andare a un rapporto sessuale esplicito, noncuranti delle telecamere che li riprendevano.

Fabio e Violeta fanno coppia fissa ormai. Si sono conosciuti e innamorati proprio a Superviventes. Fabio è entrato da single nella trasmissione, avendo lasciato da qualche mese Nicole Mazzocato, conosciuta proprio nel programma di Maria De Filippi, con cui è stato fidanzato per quattro anni. Lei, invece, ha lasciato il suo ragazzo per stare con Colloricchio.

Fabio Colloricchio sesso | La risposta social

L’episodio hot ha subito innescato la reazione social. Su Twitter, l’hashtag #FabioColloricchio è diventato trend topic. In tanti criticano i due, molti ironizzano sull’episodio: “Leggevo di continuo il nome di ‘Fabio Colloricchio’, stamattina. E niente, ho appena capito il perché”, “Amici spagnoli, ringraziateci per tutto il trash che esportiamo”, “Ma uno può svegliarsi e trovare un video di Fabio Colloricchio che scopa? MA PERCHÉ?”, “Io scioccata e basita come i granchi nel video”, “Dopo aver visto il video di Fabio Colloricchio capisco perché la nostra Isola non va oltre il 13% di share”, “Fabio Colloricchio poteva finire nelle tendenze solo facendolo davanti alle telecamere”, “Da tronista ad attore porno è un attimo”, “Io non oso immaginare i genitori di Violeta”, “Ma quante bigotte ora sul video di Fabio Colloricchio”.

Fabio Colloricchio sesso | Nicole Mazzocato

Ma il commento più interessante arriva senza dubbio dalla ex del tronista. Nicole Mazzocato ha postato una storia su Instagram in cui si legge: “Io sono così… Potrò sembrare antipatica o fredda ma sono solo diretta e sincera. Dico questa cosa e poi per rispetto mio vi chiedo di non accostarmi più in alcun modo alla mia precedente relazione, soprattutto per rispetto al mio nuovo compagno. le cose più belle che fanno parte di me sono avere anima e pudore, non sopporto il fatto di dover scendere a compromessi. Non tollero gente capace di umiliarsi o far scandalo pur di far parlare. Questa non è la mia vita e non voglio far parte di questo! So che capirete”.

Nella trasmissione spagnola Colloricchio non ha speso belle parole per Nicole. Il che sembra aver lasciato basita la ex ragazza, considerando che i due si erano lasciati in buoni rapporti e si erano anche salutati prima che lui partisse per Superviventes.