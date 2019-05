Il Chelsea di Maurizio Sarri ha vinto l’Europa League 2018-2019

Europa League 2019 vincitore | Chi ha vinto | Chelsea Arsenal | Finale

EUROPA LEAGUE 2019 VINCITORE – Il Chelsea ha vinto l’Europa League 2018-2019. La squadra di Maurizio Sarri ha superato in finale l’Arsenal di Unai Emery 4-1 grazie alle reti di Giroud (al 49esimo minuto), Pedro (al 60esimo) e Hazard (al 65esimo su calcio di rigore e al 72esimo). Di Iwobi (al 69esimo) il gol dei Gunners.

LA NOSTRA DIRETTA DI CHELSEA ARSENAL

Si tratta del primo trofeo conquistato dal tecnico italiano nella sua carriera iniziata nel 1990 e passata per lo più sui campi di provincia, fino all’approdo all’Empoli nel 2012, al Napoli nel 2015 e infine al Chelsea lo scorso anno. Una grande soddisfazione per Sarri che ora potrebbe diventare il nuovo allenatore della Juventus.

Vittoria italiana non solo per Maurizio Sarri ma anche per i tre azzurri sotto contratto con il Chelsea: Emerson Palmieri, Zappacosta e Jorginho.

Per il Chelsea si tratta del settimo trofeo europeo della sua storia. L’Europa League 2018-2019 si va ad aggiungere alle già vinte Champions League (1), Coppa delle Coppe (2), Coppe Uefa (2) e Supercoppa europea (1). Supercoppa che i Blues ora giocheranno contro la vincente della Champions League 2018-2019 (finale Tottenham Liverpool, in programma sabato 1 giugno 2019).

Europa League 2019 vincitore | Chelsea Arsenal | Le azioni salienti della finale

Finale Europa League SECONDO TEMPO : le azioni salienti

84′ Willock calcia da dentro l’area, palla di pochissimo a lato

79′ Willian calcia da dentro l’area, bravo Cech a deviare sul fondo

75′ Hazard calcia dal limite, respinge Cech

72′ GOL DEL CHELSEA : Giroud serve in area Hazard che non può sbagliare. 4-1 Chelsea

69′ GOL DELL'ARSENAL : Iwobi, entrato da pochissimo, calcia di collo destro dal limite dell'area e batte Kepa. 3-1

65′ GOL DEL CHELSEA : Hazard si presenta sul dischetto e spiazza Cech. 3-0 per i blues di Maurizio Sarri

60′ GOL DEL CHELSEA : Hazard serve Pedro che calcia da dentro l'area ad incrociare e batte Cech. 2-0 Chelsea

49′ GOL DEL CHELSEA: cross di Emerson per Giroud che in tuffo di testa batte Cech. 1-0 per il Chelsea

cross di Emerson per Giroud che in tuffo di testa batte Cech. 1-0 per il Chelsea 48′ Giroud calcia da posizione defilata, palla deviata in angolo

Finale Europa League PRIMO TEMPO: le azioni salienti

39′ Giroud calcia da dentro l’area, bravissimo Cech a salvare con una parata bassa

34′ Emerson entra in area e calcia dalla sinistra, bravo Cech a salvare

32′ Kolasinac calcia dal limite dell’area, palla deviata in angolo

29′ Emerson calcia da dentro l’area, palla deviata in angolo

28′ Xhaka calcia dalla distanza, palla di poco alta sopra la traversa

18′ Lacazette entra in area a tutta velocità e cade dopo un contatto con Kepa, l’arbitro (con la conferma del Var) lascia correre

9′ Occasione per l’Arsenal con Aubameyang che calcia dal limite, palla a lato

Europa League 2019 vincitore | Dove si è giocata la finale

La finale della Uefa Europa League 2018 2019 si è giocata a Baku, la capitale dell’Azerbaigian. Si tratta della più grande città della regione del Caucaso, è anche l’insediamento urbano più grande sul Mar Caspio. Si trova a circa 2000 chilometri da Mosca e Istanbul, 9000 chilometri a est di New York e 5500 chilometri a ovest di Pechino.

La città si trova a 28 metri sotto il livello del mare, ventosa (il suo nome deriva dall’antico persiano ‘Bādkube’ (‘città dove soffia il vento’) e per questo è soprannominata ‘la città dei venti’.

Baku è gemellata con Dakar, Napoli, Houston, Bordeaux, Kiev, Haifa e Rio de Janeiro.