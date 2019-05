“Abusata dal mio patrigno a 15 anni”: la confessione shock di Ellen DeGeneres

La 61enne originaria della Louisiana si è confessata al talk show di David Letterman My Next Guest Needs No Introduction prodotto da Netflix. “È una storia davvero orribile e scenderò nei dettagli solo perché voglio che altre ragazze non permettano mai a nessuno di fare a loro una cosa simile”, ha raccontato la DeGeneres.

La conduttrice ha raccontato del suo difficile rapporto con il patrigno definito “un uomo molto cattivo”. Gli abusi sarebbero iniziati poco dopo il matrimonio tra il patrigno e la madre Betty, alla quale era stato appena diagnosticato un tumore alla mammella.

“Mi ha detto che quando era fuori città aveva sentito un nodo nel suo seno, aveva quindi bisogno di sentire anche il mio perché non voleva turbarla”, ha rivelato la DeGeneres.

Il racconto è poi proseguito con dettagli sempre più inquietanti: “All’epoca non ne sapevo nulla di corpi e di sessualità, non sapevo che i seni sono tutti diversi. Comunque, mi ha convinto che aveva bisogno di sentire il mio seno e poi ha provato a farlo di nuovo un’altra volta, e poi un’altra volta ancora”.

E poi ha continuato così: “A un certo punto ha cercato di abbattere la mia porta, così ho dato un calcio alla finestra e sono scappata perché sapevo che sarebbe passato a qualcosa di più… E non volevo dirlo a mia madre perché la stavo proteggendo e sapevo che avrebbe rovinato la sua felicità”.

La DeGeneres però non voleva turbare la madre che “era felice con lui anche se era un uomo orribile”. La conduttrice non ha mancato però di lanciare il suo appello alle vittime di abusi con l’invito a farsi avanti: “Questo è un altro motivo per il quale sono arrabbiata con me stessa, perché io non l’ho fatto. Ero troppo debole per oppormi, avevo 15 o 16 anni”.

David Letterman torna in tv: il trailer della serie Netflix

Il video-messaggio di addio che Ellen DeGeneres ha inviato a Barack Obama