Elettra Lamborghini svela il suo rapporto con Dio: “Io parlo e lui mi risponde”

Elettra Lamborghini Dio | Elettra Lamborghini, classe 1994, è la più sensuale giudice del talent italiano The Voice of Italy. Prorompente nelle forme, solare e spesso spregiudicata nel modo di fare, l’ereditiera di Ferruccio Lamborghini ha rivelato un lato inedito della sua personalità: la fede in Dio.

In un’intervista al settimanale Tu Style, la cantante ha confidato: “Chi mi conosce sa che sono una brava ragazza, quasi una suora, specie da quando mi sono avvicinata alla religione”.

La giovane artista, che già in passato aveva rivelato di sentirsi molto diversa dall’immagine di lei che vediamo in televisione e sui social, ha anche confidato di avere con Dio un rapporto molto intimo: “Io domando e lui mi risponde- ha detto- è difficile da spiegare”.

“Credo di essere un po’ sensitiva. La spiritualità è importante”, ha continuato Elettra. Fino a confidare di andare spesso in Chiesa, di leggere la Bibbia e circondarsi di croci e rosari.

“Vado in Chiesa, leggo la Bibbia, compro rosari, tanti rosari…”.

Elettra Lamborghini Dio | Non è la prima volta che Elettra Lamborghini svela il lato spirituale della sua personalità. In un’altra intervista rilasciata a Quotidiano.net la giovane artista aveva detto: “Vado molto spesso in chiesa, ma non ci tengo a farlo sapere troppo”.

