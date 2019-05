Coez concerto Roma Scaletta| Tre concerti a Roma per sancire ufficialmente il ritorno di Coez sul palco. Ieri, 28 maggio, stasera e il 31 il rapper romano di origini salernitane, ha deciso di dare al pubblico della Capitale l’anteprima del nuovo tour 2019.

Il Palalottomatica gremito di fan si è stretto attorno a Silvano Albanese, alias Coez, per dargli il bentornato e cantare assieme nuove e vecchie hit.

Da “faccio un casino” a “è sempre bello” il cantante ripercorre tutte le tappe di questi anni di carriera che l’hanno portato successo dopo successo a essere uno degli artisti più amati dagli italiani.

Coez concerto Roma Scaletta

Mal di gola

Gratis

Faccio un casino

Catene

Vai con Dio

Forever alone

Siamo morti insieme

Domenica

Niente che non va

E yo mama

Ninna nanna

Fuori di me

Ciao

La tua canzone

Lontana da me

Jet

Ali sporche

Mamma Roma

Vorrei portarti via

Le parole più grandi

Le luci della città

Occhiali scuri

E invece no

Aeroplani

La musica non c’è

È sempre bello

La strada è mia

Coez concerto Roma Scaletta | biglietti

Possibile acquistare i biglietti su circuito Ticketone (online o nei punti vendita autorizzati). I prezzi variano a seconda della tipologia di posto scelto e selezionato: sono disponibili biglietti parterre a 30 euro + diritti di prevendita, in primo anello A numerato a 45 euro + d.p., in secondo anello B numerato a 40 euro + d.p. e in terzo anello C numerato a 35 euro + diritti di prevendita. L’orario di inizio dei live è previsto per le 21:00; per avere conferma degli orari ufficiali consigliamo comunque di controllare i social di Vivo Concerti, organizzatori del tour, il giorno stesso dell’evento.

Coez live Roma | come arrivare

Il Palazzo dello Sport (ex Palalottomatica) si trova nel quartiere EUR ed è la più grande arena indoor della capitale. La struttura è facilmente raggiungibile in auto (dal grande raccordo anulare: uscita 26 direzione EUR – Roma Centro) e con i mezzi pubblici (autobus o metro: linea B – fermata EUR palasport).

ritorno di Coez: “È sempre bello” è il nuovo singolo | VIDEO

Vasco Rossi torna con il VascoNonStop Live 2019: la scaletta