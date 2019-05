Coez concerti 2019 | L’annuncio tanto atteso qualche tempo fa sui suoi canali social. Il rapper romano Coez è tornato con un nuovo tour che in questo 2019 lo poterò in giro per l’Italia.

“Avevo detto che sarei stato lontano per un po’- aveva scritto su Instagram– ed era chiaramente una cazzata, visto che fra poco ci rivedremo. Questo 2019 lo facciamo fischiare”.

Una serie di concerti aspetta Silvano Albanese, alias Coez, aperta dal triplete nella Capitale che sta entusiasmando i fan: 28-29 e 31 maggio.

Al Palazzo dello Sport di Roma il cantautore e rapper si era esibito già nel febbraio 2018 per i due concerti-evento legati a “Faccio un casino”, quarto capitolo discografico dell’artista.

Coez concerti 2019 | date

28 maggio: Roma, Palazzo dello Sport SOLD OUT

29 maggio: Roma, Palazzo dello Sport

31 maggio: Roma, Palazzo dello Sport NUOVA DATA

29 settembre: Arena di Verona

12 ottobre: Torino, Pala Alpitour

20 ottobre: Ancona, Palaprometeo

27 ottobre: Milano, Mediolanum Forum

04 novembre: Livorno, Modigliani Forum

07 novembre: Firenze, Nelson Mandela Forum

16 novembre: Bologna, Unipol Arena

07 dicembre: Acireale, Pal Art Hotel (ex Palasport)

12 dicembre: Napoli, Teatro Palapartenope

22 dicembre: Bari, PalaFlorio

Coez concerto | biglietti

Possibile acquistare i biglietti su circuito Ticketone (online o nei punti vendita autorizzati). I prezzi variano a seconda della tipologia di posto scelto e selezionato: sono disponibili biglietti parterre a 30 euro + diritti di prevendita, in primo anello A numerato a 45 euro + d.p., in secondo anello B numerato a 40 euro + d.p. e in terzo anello C numerato a 35 euro + diritti di prevendita. L’orario di inizio dei live è previsto per le 21:00; per avere conferma degli orari ufficiali consigliamo comunque di controllare i social di Vivo Concerti, organizzatori del tour, il giorno stesso dell’evento.

Coez live Roma | come arrivare

Il Palazzo dello Sport (ex Palalottomatica) si trova nel quartiere EUR ed è la più grande arena indoor della capitale. La struttura è facilmente raggiungibile in auto (dal grande raccordo anulare: uscita 26 direzione EUR – Roma Centro) e con i mezzi pubblici (autobus o metro: linea B – fermata EUR palasport).

Il ritorno di Coez: “È sempre bello” è il nuovo singolo | VIDEO

Con i tre concerti nello storico palazzetto Coez torna a Roma a distanza di quasi un anno dal set dello scorso 1° luglio a Rock in Roma, con quasi 35mila spettatori.

Ai tre concerti romani seguirà poi, a partire dal mese di settembre, il tour che porterà la voce di “Le luci della città” nei palazzetti delle principali città italiane. La Tournée si concluderà a Bari il 22 dicembre.

“La preparazione per i palasport è cominciata da mesi- ha raccontato a Rockol– Quando ho smesso il tour di ‘Faccio un casino’ mi sono dato una ridimensionata e tutto lo stress che si era accumulato ora non lo sto vivendo più”.

Coez concerti 2019 | scaletta

Mal di gola

Gratis

Faccio un casino

Catene

Vai con Dio

Forever alone

Siamo morti insieme

Domenica

Niente che non va

E yo mama

Ninna nanna

Fuori di me

Ciao

La tua canzone

Lontana da me

Jet

Ali sporche

Mamma Roma

Vorrei portarti via

Le parole più grandi

Le luci della città

Occhiali scuri

E invece no

Aeroplani

La musica non c’è

È sempre bello

La strada è mia

Coez concerti 2019 | chi è

Coez, inizia il suo percorso musicale a 19 anni grazie al rap, dando vita prima al gruppo “Circolo Vizioso” con cui producono un demo omonimo e il primo disco ufficiale “Terapia”.

Nel 2011 Coez si avvicina all’elettronica con “Fenomeno Mixtape”, in cui è più marcata la svolta artistica già intrapresa nel precedente album solista. Inizia quindi la collaborazione con Sine: “Senza Mani” è l’EP, uscito per Undamento Records, con all’interno “E Invece No”, brano che raggiunge in pochi mesi centinaia di migliaia di visualizzazioni su Youtube e una diffusione a macchia d’olio nei social network .

Il risultato di questa importante contaminazione artistica, è il primo disco ufficiale, prodotto dallo stesso Senigallia, in uscita per Carosello Records il prossimo 11 Giugno 2013.

Nel maggio 2017 esce il suo quarto disco, dal titolo Faccio un casino, anticipato dalla pubblicazione di quattro singoli: l’omonimo “Faccio un casino”, “Taciturnal”, “Occhiali scuri” e “E yo mamma”.

Il 21 luglio è stato pubblicato il singolo “Barceloneta”, collaborazione del rapper con il duo Carl Brave x Franco126, certificato disco d’oro dalla FIMI per aver venduto oltre 25.000 copie.

Con la fine dell’estate, esce il quinto estratto tratto da Faccio un casino, “La musica non c’è”, singolo con il quale Coez ha raggiunto per la prima volta in carriera la vetta della Top Singoli, oltre ad ottenere sei dischi di platino dalla Federazione Industria Musicale Italiana.

All’inizio del 2019 ha pubblicato il singolo “È sempre bello” per celebrare i dieci anni di carriera, che ha anticipato l’uscita del nuovo album in studio.