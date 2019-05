Chelsea Arsenal diretta live | Serie A | Formazioni | Risultato | Cronaca in tempo reale (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti) | • LIVE:

CHELSEA ARSENAL DIRETTA LIVE – Benvenuti alla diretta testuale di TPI della sfida tra Chelsea ed Arsenal, finale dell’Europa League 2018 2019, in programma oggi mercoledì 29 maggio 2019 alle ore 20,30.

CHELSEA ARSENAL DIRETTA LIVE

– SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMISSIMI AGGIORNAMENTI, CLICCA QUI –

Chelsea Arsenal Pre partita

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

Oggi, alle ore 21, a Baku Chelsea ed Arsenal scendono in campo per la finale della Uefa Europa League 2018-2019. Da una parte i ragazzi di Maurizio Sarri (prossimo allenatore della Juventus?); dall’altra quelli di Unai Emery, specialista della competizione, già vinta con il Siviglia. TPI seguirà LIVE la partita con una diretta testuale in questo articolo.

Chelsea Arsenal diretta live | Le probabili formazioni

Chi gioca stasera? Quali sono le probabili formazioni di Chelsea ed Arsenal? Ecco chi dovrebbe scendere in campo dal primo minuto:

Chelsea (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Marcos Alonso; Kovačić, Jorginho, Barkley; Pedro, Giroud, Hazard.

All. Maurizio Sarri.

Indisponibili: Loftus-Cheek (tendine d’Achille), Hudson-Odoi (tendine d’Achille), Rüdiger (ginocchio), Ampadu (schiena)

Arsenal (3-4-1-2): Cech; Monreal, Koscielny, Sokratis; Kolasinac, Xhaka, Torreira, Maitland-Niles; Ozil; Lacazette, Aubameyang.

All. Unai Emery.

Indisponibili: Ramsey (bicipite femorale), Denis Suárez (pubalgia), Bellerín (ginocchio), Holding (ginocchio), Mkhitaryan (non partito)

Arbitro: Gianluca Rocchi (Italia)

Chelsea Arsenal diretta live | Statistiche

Ecco alcune statistiche su Chelsea Arsenal:

Arsenal contro Chelsea sarà la seconda finale di Coppa UEFA – Europa League tutta inglese della storia, dopo Tottenham contro i Wolves nella finale di Coppa UEFA nel 1972.

Quella di stasera è la 198esima sfida in tutte le competizioni tra Arsenal e Chelsea, ma solo la terza nella competizione europea – si sono incontrati nel quarto di finale della Champions League 2003-04, con i Blues vincenti per 3-2 nel punteggio complessivo.

Sia per l’Arsenal sia per il Chelsea si tratta della sesta grande finale europea – solo Manchester Utd (7) e Liverpool (14 – compresa la 2019 Champions League) ne hanno raggiunte di più fra i club inglesi.

L’Arsenal ha perso quattro delle sue cinque principali finali europee, con la loro unica vittoria nella Coppa delle Coppe del 1994 contro il Parma; hanno perso la Coppa delle Coppe 1995, la Coppa UEFA 2000 e la Champions League del 2006

In tutte le competizioni europee l’Arsenal ha affrontato avversari da 27 diverse nazioni e ne ha battuti 26, con l’unica eccezione contro i club inglesi.

Il Chelsea ha vinto quattro delle cinque principali finali europee giocate (2 Coppa delle Coppe, una Champions League e una Europa League). Tra le squadre inglesi, solo Manchester Utd (5) e Liverpool (8) hanno vinto più finali europee.

Questa finale sarà la terza volta in cui due squadre della stessa nazione si sono affrontate nella finale di Europa League, dopo Porto-Braga nel 2011 e Atletico Madrid-Athletic Club Bilbao nel 2012.

Il manager dell’Arsenal Unai Emery ha vinto l’Europa League più di qualsiasi altro manager, vincendo tre volte nel 2014, 2015 e 2016 con il Siviglia.

L’attaccante del Chelsea Olivier Giroud ha segnato 10 gol in Europa League in questa stagione, il massimo per un giocatore dei Blues in una singola stagione europea (escluse le qualificazioni) e ha eguagliato il record per un giocatore francese in una competizione europea in una stagione – 10 reti anche per Nestor Combin nella Coppa delle Coppe 1963-64 e per Just Fontaine nella Coppa Europa 1958-59

Unai Emery dell’Arsenal potrebbe diventare il quarto manager a vincere la Coppa UEFA/Europa League con due squadre diverse, dopo Giovanni Trapattoni (Juventus e Inter), Joè Mourinho (Porto & Manchester Utd) e Rafa Benitez (Valencia e Chelsea).

Sia l’Arsenal che il Chelsea hanno vinto 11 partite di Europa League in questa stagione – solo tre squadre hanno mai vinto più partite europee in una sola stagione (escluse le qualificazioni); Real Madrid nel 2001-02 (12), Porto nel 2010-11 (12) e Atletico Madrid nel 2011-12 (13).

Chelsea Arsenal diretta live | Le parole di Sarri

È stata una vigilia difficile per Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea, che ha dovuto affrontare alcune tensioni in squadra (un acceso litigio tra Higuain e David Luiz che ha portato Sarri a lasciare il campo di allenamento) e le voci che lo vorrebbero come prossimo allenatore della Juventus.

Durante la conferenza stampa prima di Chelsea-Arsenal, poi, Sarri è stato letteralmente assediato dalle domande sul suo futuro: “Voglio pensare solo alla finale”, ha detto ai giornalisti. “Ho un contratto di due anni con il Chelsea, quindi prima di qualsiasi altra cosa dovrò parlare con il club. Abbiamo vissuto una stagione meravigliosa, ci siamo qualificati per la Champions a differenza della scorsa stagione e stiamo per giocarci una finale europea”.

Qualche domanda anche sulla formazione che manderà in campo e su alcuni singoli ancora in dubbio, come Kanté: “Farà un provino prima della partita – ha detto Sarri – ma a oggi le sue possibilità sono al 50 e 50 e in diminuzione rispetto a prima. Ha avuto un problema al ginocchio sabato, il vero grosso inghippo però è la tempistica. Abbiamo grossi problemi a centrocampo”.

“Molti dicono che questa è la partita più importante della mia carriera – ha continuato – ma questo non lo so, ho giocato partite importanti anche quando ero in Serie B. Domani magari vi darò la risposta”.

E su Eden Hazard, invece, sul piede di partenza in direzione Real Madrid: “Durante le partite lo vedi giocare ed è un piacere, ma durante la settimane a volte è problematico. Hazard è uno dei più importanti giocatori del mondo, ma può fare meglio e diventare il più forte perché le caratteristiche per essere il migliore”.

Chelsea Arsenal diretta live | Le parole di Emery

Vigilia diversa per l’Arsenal e per Unai Emery, tecnico dei Gunners che è anche un autentico specialista di questa coppa, visto che l’ha vinta per tre anni di seguito al Siviglia tra il 2013 e il 2016.

“Vincere ci permetterebbe di aggiungere un trofeo alla nostra bacheca – ha detto Emery in conferenza stampa – e di qualificarci per la Champions League. È bello vivere un momento del genere, ai miei giocatori posso dire solo di goderselo e di viverlo al meglio, e cosi’ devono fare i nostri tifosi. Siamo arrivati in finale, è importante, abbiamo disputato un’ottima Europa League”.

L’Arsenal, infatti, è arrivato quinto in campionato. Dunque, se non vincesse l’Europa League, non potrebbe disputare la prossima Champions.

Spazio poi anche ad alcune questioni relative ai singoli. Come Peter Cech, il portierone che è in dubbio per la finale. Per lui, nessun problema fisico, ma piuttosto un tema “morale”. In procinto di smettere, infatti, Cech avrebbe già firmato un contratto da dirigente proprio con il Chelsea, sua ex squadra.

“Non vorrei parlare dei singoli – ha detto Emery al riguardo – ma per lui va fatta un’eccezione. È un grande uomo e un grande giocatore, voglio fare qualcosa di importante per lui, a prescindere se giochi o meno”.

Non sarà della partita Henrikh Mkhitaryan, centrocampista armeno non convocato per questa sera per motivi politici (tensioni tra Armenia e Azerbaigian): “Non posso dire nulla. Ho giocato una Supercoppa a Tbilisi, e credo che l’Uefa abbia le sue ragioni per far giocare le partite in certe città. Devo rispettare la decisione, anche se preferirei che i tifosi fossero qui. Tanti ci seguiranno dall’Inghilterra e da tutta Europa, ci aiuteranno lo stesso. E poi domani questo stadio fantastico sarà comunque pieno di supporter delle due squadre”.

Chelsea Arsenal diretta live | Video e dove vederla in tv e streaming

Dove vedere Chelsea Arsenal in tv? La finale dell‘Europa League andrà in onda su Sky Sport e in chiaro (gratis) su Tv8 a partire dalle ore 21 di oggi.

La sfida sarà visibile anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SKYGO.