Barbara D’Urso indiavolata contro Pamela Prati: “Mi ha preso in giro, venga in diretta a scusarsi”

Barbara d’urso Pamela Prati richiesta scuse | “Vieni a dirmelo in diretta negli occhi”: un messaggio chiaro, senza fraintendimenti, che Barbara d’Urso manda a Pamela Prati. “Forse non ha intenzione di venirsi a scusare con quei 4 milioni e mezzo di telespettatori”, continua la conduttrice di Canale5.

La d’Urso è indiavolata. Manda in onda tutte le immagini del Prati-Gate. Si ripercorre la storia, ormai giallo, sul matrimonio (mai avvenuto) con Mark Caltagirone (uomo fantasma). Tutti contro tutti. E’ questo il secondo tempo che sta andando in onda da quando le tre donne, Prati/ Michelazzo/ Perricciolo, hanno Iniziato ad accusarsi a vicenda. In studio, poi, l’ex fidanzato di Manuela Arcuri svela di aver dato un assegno a garanzia di 160 mila euro alla Perricciolo (che ai tempi gestiva con la Michelazzo la Aicos) dopo aver firmato un contratto di esclusiva che avrebbe garantito un guadagno di 500 mila euro (tra ospitate e altro) nei dodici mesi successivi.

“Tutte e tre abbiamo responsabilità. La password di Mark le ha Pamela”, dice la Perricciolo in una clamorosa intervista a Il Fatto Quotidiano. Poi c’è il caso dei figli in affido.

“Fai schifo”, dice Karina Cascella contro la ex ballerina del Bagaglino parlando anche dell’episodio della presunta aggressione con l’acido che la Prati avrebbe ricevuto.

La Michelazzo, intanto, ha denunciato la Perricciolo. E’ show quando la d’Urso manda in onda l’audio della telefonata tra Eliana e Donna Pamela. “Non dovevi denunciarmi”, urla al telefono la Perricciolo. Ma la troupe della d’Urso accompagna la Michelazzo da un analista, il professore Meluzzi. Sembrerebbe da una prima indagine psichiatrica che potrebbe essere vittima. Sarà cosi? Ci saranno altre analisi cliniche a stabilirlo