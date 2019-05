Ballando con le stelle 2019 | Lasse Matberg | Milly Carlucci | Rai 1 | Sara Di Varia

Ballando con le stelle 2019 Lasse Matber – Alto, muscoloso, biondo e occhi azzurri: il super concorrente di Ballando con le stelle (soprannominato “Il vichingo”) prende il liscio. Nel vero senso del termine. Ospite di Rai 1, a Storie italiane di Eleonora Daniele, Lasse – che fa impazzire le donne con i suoi due metri di altezza – si cimenta in un travolgente fuoriprogramma. Che si candida ad essere virale. Parte la musica e in studio balla “Romagna mia”. Strano, ma vero. Sembra, da quello che raccontano alcune indiscrezioni, che sia una delle poche canzone italiane che conosca alla perfezione.

Lasse Matberg, ecco chi è il concorrente di “Ballando con le stelle”

Alla finalissima di Ballando con le stelle, il programma campione di ascolti di Milly Carlucci, ci sarà anche lui in coppia con Sara Di Varia, che lo ha indirizzato verso il ballo con ore ed ore di lezione. Pensate che, proprio qualche giorno fa, sono stati riprese assieme durante una pausa nel cortile degli studi Rai del Foro italico. Anche lì non hanno fatto a meno di accennare qualche passo di danza.

Ballando con le stelle: tutto quello che c’è da sapere sul programma tv condotto da Milly Carlucci in onda il 24 maggio

Lasse, dopo il programma di Rai1, tornerà alla vita di tutti i giorno in Norvegia. Tra l’altro è tenente della Marina norvegese, che gli ha dato il via libera alcuni mesi fa per iniziare l’avventura televisiva su Rai1 con Milly Carlucci. Matberg è cresciuto a Stavanger, Capitale Europea della cultura nel 2008, e si è laureato in discipline Sportive e Nutrizioniste. Ha un fisico statuario, ma ama il buon cibo nonostante sia pieno di muscoli. Ha ereditato da sua madre la passione per i fornelli , infatti si è arruolato in Marina molti anni fa ricoprendo l’incarico di cuoco.

Ballando con le stelle, le anticipazioni della puntata in onda il 24 maggio 2019

Ormai va fortissimo sui social. Su Instagram conta 645 mila follower ed è molto attivo con decine di storie ogni giorno. La sua avventura sui social è cominciata per caso: nel 2013 ha deciso di iscriversi spopolando giorno dopo giorno con il contatto dei fan che hanno iniziato ad apprezzare le sue foto. L’avventura a Ballando con le stelle potrebbe essere solo una parentesi nella sua carriera. Gira voce, infatti, che possa tornare presto in tv. Magari anche con un ruolo da attore? Chissà.