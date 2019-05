🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI

Ascolti tv ieri sera 28 maggio 2019

ASCOLTI TV 28 MAGGIO 2019 – MARTEDÌ – Una serata interessante, quella del 28 maggio, che ha offerto diversi appuntamenti al pubblico italiano, spaziando dal calcio al talent show, da programmi d’attualità a film premi Oscar. Ma chi avrà vinto la battaglia per gli ascolti? Uno scontro ad armi pari? Forse. Rai 1 ha proposto un appuntamento attesissimo per gli amanti del calcio (e non solo), mentre Canale 5 ha mandato in onda un film Premio Oscar con Brie Larson ispirato a una storia vera.

Chi ha vinto, dunque, la serata degli ascolti tv?

Ascolti tv 28 maggio 2019 | Chi ha vinto la serata

Su Rai 1 è andata in onda La partita del cuore, un appuntamento per la beneficenza e la ricerca che ha visto in campo non soltanto esponenti del mondo del calcio, ma anche altri volti noti alla televisione come Bob Sinclair, Sebastian Vettel e Raul Bova.

Canale 5 ha rilanciato con Room, il film premio Oscar con protagonista la new entry di casa Marvel Brie Larson. Room è tratto da un romanzo il quale a sua volta si è ispirato a un vero caso di cronaca nera che ha afflitto l’Austria. Il film ha ottenuto l’interesse di spettatori con uno share del %

Su Rai 2 l’appuntamento settimanale con The Voice of Italy ha intrattenuto spettatori con uno share del %, mentre su Rai 3 Cartabianca della Berlinguer ha coinvolto spettatori agli ascolti con uno share del %.

Su Italia 1 il film Avatar ha appassionato persone con uno share del per cento, mentre su Rete 4 Quarta Repubblica ha intrigato spettatori (%).

Su La 7 invece DiMartedì ha coinvolto spettatori ( per cento). Su Tv 8, Il buongiorno del mattino ha ottenuto ascolti ( per cento), mentre su Nove Spaccio capitale si è fermato a spettatori (per cento).

Ascolti tv 28 maggio 2019 | Martedì | Access prime time | Auditel ieri sera

Su Rai 1, nella fascia Access prime time, I soliti ignoti di Amadeus ha totalizzato spettatori con il per cento.

Canale 5 con Striscia la Notizia ha registrato una media di spettatori con uno share del per cento.

Su Rai 2 l’approfondimento del Tg2 Post raccoglie il per cento con spettatori. Su Italia 1 la serie CSI ha registrato ascolti con il per cento.

Su Rai 3 la storica soap Un Posto al Sole ha appassionato spettatori pari al per cento.

Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato ascolti (per cento), mentre su La 7 Otto e Mezzo con Lilli Gruber si conferma il terzo programma della fascia, con spettatori ( per cento).