Paura per Andrea Pirlo: la figlia 13enne è stata investita da un auto

Andrea Pirlo figlia investita – È stato un pomeriggio di grande paura quello vissuto ieri dall’ex calciatore Andrea Pirlo. La figlia tredicenne del fuoriclasse di Milan e Juventus, Angela, è stata investita da un auto nel centro di Torino.

L’incidente è avvenuto in via Bonafous, all’angolo con via Maria Vittoria mentre la figlia del centrocampista 40enne stava attraversando la strada. Per fortuna non ci sono state conseguenze gravi per la ragazza che è stata trasportata per accertamenti all’ospedale Regina Margherita.

L’adolescente ha riportato soltanto qualche lieve contusione oltre a un grande spavento. Resta ancora da chiarire la dinamica esatta dell’incidente. La ragazza è figlia dell’ex calciatore e della ex moglie Deborah Roversi con cui è stato legato per 13 anni.

I due ex coniugi hanno divorziato nel 2014 e insieme hanno due figli Angela, 13 anni, e Niccolò, 16.

L’ex Campione del mondo non ha mancato però di partecipare alla Partita del Cuore tenutasi proprio a Torino all’Allianz Stadium. L’annuale evento benefico ha visto protagonisti la Nazionale Cantanti e i Campioni per la Ricerca.

Tra questi hanno partecipato anche Cristiano Ronaldo, Francesco Totti e Pavel Nedved.

