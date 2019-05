Vasco Rossi torna sul palco: tutto quello che c’è da sapere sul VascoNonStop Live 2019

Vasco Rossi tour 2019 | Date | Scaletta | Biglietti

Il rocker di Zocca è tornato. Vasco Rossi sale di nuovo sul palco per un tour che conta nove date in tutto. Il VascoNonStop Live 2019 si appresta a riempire le piazze e gli stadi. 33 album alle spalle e una carriera da paura, Vasco Rossi non si fa spaventare dai suoi 67 anni e, anzi, torna a calcare i palchi più grintoso che mai. Ad aprire i concerti è un giovane californiano che con la sua Gibson si appresta a stregare i fan del Blasco, Jameson Burt.

Jameson Burt, il giovane rocker di Orange County che apre i concerti di Vasco

Vasco Rossi tour 2019 | Date

Nove in tutto le date del VascoNonStop Live 2019. Oltre alla data zero a Lignano Sabbiadoro, il roker si concentra su due sole città. Per sei volte consecutive salirà sul palco di San Siro, mentre le altre due tappe saranno a Cagliari, al Cagliari Fiera.

27 maggio – data zero a Lignano Sabbiadoro

1 giugno – San Siro (Milano)

2 giugno – San Siro (Milano)

6 giugno – San Siro (Milano)

7 giugno – San Siro (Milano)

11 giugno – San Siro (Milano)

12 giugno – San Siro (Milano)

18 giugno – Cagliari

19 giugno – Cagliari

Vasco Rossi tour 2019 | Scaletta

Osservando la scaletta, i fan accaniti (e assidui frequentatori dei live) del rocker di Zocca si accorgeranno che spunta una canzone cantata da Vasco live solo una volta. Si tratta di Se è vero o no. Il brano è stato eseguito solo in un tour, nel 2013. Quella di seguito è la probabile scaletta del VascoNonStop Live 2019.

1. Intro + Qui si fa la storia

2. Mi si escludeva

3. Buoni o cattivi

5. La verità

6. Quante volte

7. Cosa succede in città

8. Cosa vuoi da me

9. Vivere o niente

10. Fegato fegato spappolato

11. Asilo Republic

12. La fine del millennio

13. Interludio

15. Portatemi Dio

16. Gli spari sopra

17. C’è chi dice no

18. Se è vero o no

19. Io no

20. Domenica lunatica

21. Ti taglio la gola

22. Rewind

23. Come vorrei

24. La nostra relazione

25. Tango della gelosia

26. Vivere

27. Senza parole

30. Sally

31. Siamo solo noi

32. Vita spericolata + Canzone

33. Albachiara

Vasco Rossi tour 2019 | Biglietti

Sin dall’inizio della sua carriera, Vasco Rossi è riuscito a catalizzare l’attenzione di tanti appassionati di rock, riempiendo stadi e piazze. Anche il tour del 2019 si conferma un tour straordinariamente fortunato. I biglietti per vedere ancora una volta il Blasco sul palco sono andati a ruba. Tante le date già sold out. Per l’acquisto dei biglietti, rimandiamo al sito ufficiale del VascoNonStop Live 2019.

Vasco Rossi tour 2019 | Come arrivare a San Siro

Come arrivare in auto

A1 (Autostrada del Sole): dopo la barriera di Melegnano prende la Tangenziale Ovest in direzione Malpensa e uscire a Milano Via Novara. Seguire poi le indicazioni per San Siro.

A4 (Milano-Torino): alla barriera di Milano Nord prendere la Tangenziale Ovest in direzione Linate e uscire a Milano Via Novara. Seguire poi le indicazioni per San Siro.

A4 (Milano-Venezia): alla barriera di Milano Nord proseguire per Milano e prendere l’uscita Milano Certosa. Seguire poi le indicazioni per San Siro.

A7 (Milano-Genova): alla barriera di Milano Sud prendere la Tangenziale Ovest in direzione Malpensa e uscire a Milano Via Novara. Seguire poi le indicazioni per San Siro.

A8 (Milano-Laghi): alla barriera di Milano Nord prendere la Tangenziale ovest in direzione Linate e uscire a Milano Via Novara. Seguire poi le indicazioni per San Siro.

Come arrivare in metropolitana

Linea M5 (lilla) fermata SAN SIRO STADIO

In autobus e tram

Linea 49 da piazza Tirana (direzione San Siro), fermata di Via Harar.

Linea 16 da piazza Fontana (direzione San Siro), fermata al capolinea di Piazzale Axum.

In treno

STAZIONE CENTRALE – P.TA GARIBALDI – LAMBRATE: Prendere la linea metropolitana MM2 in direzione Famagosta fino alla fermata GARIBALDI FS. Proseguire poi con la linea metropolitana M5 (lilla) fino alla fermata SAN SIRO STADIO.

STAZIONE PORTA GENOVA: Prendere la linea metropolitana MM2 in direzione Cologno – Gessate fino alla fermata GARIBALDI FS. Proseguire poi con la linea metropolitana M5 (lilla) fino alla fermata SAN SIRO STADIO.

COME ARRIVARE IN AEREO

MILANO LINATE: Prendere l’autobus linea 73 fino a San Babila MM1. Proseguire poi con la linea metropolitana MM1 in direzione Rho Fiera Milano, e scendere alla fermata LOTTO.

MILANO MALPENSA: Utilizzare il collegamento ferroviario Malpensa Express fino a CADORNA FN. Proseguire poi con la linea metropolitana MM1 in direzione Rho Fiera Milano, e scendere alla fermata LOTTO.

MILANO ORIO AL SERIO: Utilizzare servizio autobus di linea fino a Milano Stazione Centrale. Proseguire poi con la linea metropolitana MM2 in direzione Famagosta, e scendere alla fermata CAIROLI. Interscambio con la linea metropolitana MM1 in direzione Rho Fiera Milano, e scendere alla fermata LOTTO.

