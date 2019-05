🔴 SE CERCHI LE ULTIME NOTIZIE DAL MONDO, CLICCA QUI

L’agenda di oggi | Martedì 28 maggio

Ue: convocato per oggi il Consiglio straordinario dopo le Europee, presente anche il premier Conte. In arrivo la lettera all’Italia sul debito eccessivo.

Governo: le due forze di maggioranza cercano nuovi equilibri dopo il voto. Salvini spinge su flat tax, Tav e autonomia. Per M5S momento di riflessione.

Economia: sviluppi su Fca dopo l’annuncio della proposta di fusione con Renault.

Politica: decreto sblocca cantieri in Aula al Senato, dl crescita in esame in Commissione alla Camera.

Giappone: Trump a Yokosuka partecipa a un evento in una base navale Usa per il Memorial Day.

Corea del Nord: attesa la diffusione del rapporto dell’Alto commissario Onu per i diritti umani.

Clima: a Vienna l’Austrian World Summit.

Giro d’Italia: sedicesima tappa, Lovere-Ponte di Legno.

L’agenda di oggi | Lunedì 27 maggio

Governo: attesi i risultati definitivi del voto alle elezioni europee. In Italia governo in bilico dopo boom della Lega e il calo M5s.

Europee: si attendono reazioni e dichiarazioni dei leader politici. Briefing della Commissione Ue.

Lega: Salvini a Milano a via Bellerio, conferenza stampa alle 10.30.

Elezioni amministrative: attesi i risultati del voto alle elezioni amministrative e regionali in Piemonte. Commenti e reazioni.

Economia: Mercatone Uno, al Mise tavolo di crisi con Di Maio per tentare di salvare asset e posti di lavoro.

Austria: dopo la crisi di governo, il parlamento vota la mozione di sfiducia verso il cancelliere Sebastian Kurz.

Onu: alla Farnesina la conferenza delle Nazioni Unite “Pace, Giustizia e Istituzioni dell’Agenda 2030”

L’agenda di oggi | Venerdì 24 maggio Governo: continua lo scontro tra Lega e M5s. I due vicepremier si accusano reciprocamente di voler far cadere il Governo dopo le elezioni europee. Europee: ultimo giorno di campagna elettorale in Italia. Al voto Irlanda e Repubblica Ceca. Clima: in tutto il mondo e in 126 città italiane si svolge il ‘Fridays for future’, il secondo sciopero globale per il clima. Brexit: la premier May incontra i suoi ministri e i deputati conservatori. Si fa sempre più concreta l’ipotesi dimissioni. Libia: tregua sempre più lontana nello scontro tra il premier Serraj e il maresciallo Haftar. Ultrà: si tiene il processo per due tifosi della Lazio fermati prima della finale di Coppa Italia. Giro d’Italia: tredicesima tappa, la prima di montagna, da Pinerolo a Ceresole Reale. L’agenda di oggi | Giovedì 23 maggio Governo: il premier annuncia il rinvio del Cdm a dopo le europee. Resta alta la tensione nella maggioranza. Falcone: Conte e Fico a Palermo alla commemorazione del 27esimo anniversario della strage di Capaci, in cui furono uccisi il giudice, la moglie Francesca Morvillo e alcuni agenti della scorta. Europee: si vota in Regno Unito e in Olanda. Brexit: il partito Conservatore preme per le dimissioni della premier May. India: attesi risultati elezioni generali durate 6 settimane. Brasile: nuove proteste contro il presidente Jair Bolsonaro. Giro d’Italia: al via la dodicesima tappa Cuneo-Pinerolo. L’agenda di oggi | Mercoledì 22 maggio Governo: resta alta la tensione sul decreto Sicurezza bis dopo lo stop in Cdm. Europee: agenda fitta di impegni per i vicepremier a pochi giorni dalle elezioni. Austria: il clima politico resta teso in vista del voto di fiducia sul cancelliere Kurz. Israele-Usa: il segretario di Stato Mike Pompe parla all’ambasciata a Washington. Iran: gli Stati Uniti alzano i toni ma Teheran continua a rifiutarsi di scendere a patti con Trump. Giro d’Italia: undicesima tappa Carpi-Novi Ligure. Cultura: prosegue il Festival di Cannes.

