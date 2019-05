“Io non volevo”, l’abbraccio tra Totti e De Rossi dopo Roma-Parma | Video

TOTTI DE ROSSI ABBRACCIO – Domenica 26 maggio, dopo Roma-Parma, l’Olimpico ha salutato Daniele De Rossi. Un addio, anzi un arrivederci, che ha emozionato non solo i tifosi della Roma, ma tantissimi appassionati di calcio. Ha emozionato tutti. Anche Francesco Totti che due anni fa aveva lasciato la fascia da capitano a DDR per intraprendere (non proprio entusiasta) la carriera da dirigente.

I due si sono abbracciati a lungo durante la cerimonia di addio. Un abbraccio sentitissimo ripreso dalle telecamere. Immagini che ora, a distanza di qualche ora, stanno facendo il giro del web. Nel video, infatti, si sente un “io non volevo”. A pronunciarlo Francesco Totti. L’amico. L’ex collega. L’eterno capitano che si è poi sciolto in lacrime mentre vedeva Daniele prendersi tutto l’amore dei romanisti.

Che Totti non fosse d’accordo con la decisione presa dal club di non rinnovare il contratto del centrocampista era abbastanza evidente, basti pensare a tutte le volte in cui ha detto: “Deve essere Daniele a decidere”. L’ultima, lo scorso 31 marzo: “Daniele è fondamentale. Del suo futuro parliamo quotidianamente, è una decisione che prenderà direttamente lui nel finale di stagione. Se dovesse sentire di continuare ci metteremo seduti e decideremo insieme”. Dopo due mesi De Rossi non è più un giocatore della Roma. Scelta che Totti, di fatto, non ha mai avallato.

