THE VOICE OF ITALY STREAMING 28 MAGGIO – Questa sera va in onda su Rai 2 la sesta e terzultima puntata di The Voice of Italy, il talent show condotto da Simona Ventura che, per quest’edizione, ha visto schierati in poltrona quattro giudici: Elettra Lamborghini, Gigi D’Alessio, Morgan e Gue Pequeno.

Cosa succederà in questa terzultima puntata? Arriva la fase “battle” che vedrà i concorrenti di ogni team sfidarsi a coppie e soltanto il coach del proprio team potrà decidere chi tra i due sfidanti potrà andare avanti.

La semifinale di The Voice è prevista eccezionalmente di giovedì: il 30 maggio infatti andrà in onda la penultima puntata del programma. A quale concorrente verrà data l’occasione di accedervi?

Lo scopriremo soltanto guardando la puntata di questa sera. Ma dove? Ve lo diciamo noi.

The Voice of Italy streaming | 28 maggio | Dove vedere in tv

The Voice of Italy va in onda su Rai 2. Il secondo canale della Rai è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre e al tasto 502 per la versione HD. Inoltre, chi dispone di un decoder Sky può accedere a Rai 2 pigiando il tasto 102.

The Voice of Italy streaming | 28 maggio | Dove vedere in diretta streaming

Chi invece vuole seguire The Voice tramite pc, smartphone o tablet può farlo grazie a RaiPlay. La piattaforma streaming mette a disposizione dell’utente in modo del tutto gratuito (previa registrazione al sito) i propri contenuti. Quindi, se volete seguire in diretta The Voice, con RaiPlay potrete farlo.

Questa sera avete da fare e non riuscite a seguire in diretta The Voice of Italy? Nessun problema, a voi ci pensa l’opzione on demand di RaiPlay che mette a vostra disposizione i contenuti anche dopo la messa in onda.

Quella del 28 maggio è la terzultima puntata di The Voice. La semifinale è prevista per il 30 maggio. Sintonizzatevi su Rai 2 questa sera per non perdervi l’appuntamento del talent show.