Stefano De Martino nuovo programma – Il 2019 è un anno memorabile per il ballerino ed ex stella di Amici di Maria De Filippi Stefano De Martino sia in amore che dal punto di vista professionale.

Non solo il giovane napoletano si è rimesso insieme alla sua compagna storica, la showgirl e conduttrice Belen Rodriguez, con cui ha anche avuto il suo primo figlio Santiago.

De Martino ha anche condotto con merito il programma comico Made in Sud in onda su Rai 2 insieme a Fatima Trotta e adesso già gli si propone un programma tutto suo sempre sulla tv pubblica.

Stavolta il ballerino e showman però non andrebbe sul piccolo schermo in orario serale ma nel pomeriggio al posto di una nota trasmissione televisiva condotta prima da Caterina Balivo e poi da Bianca Guaccero: Detto Fatto.

Al momento sarebbero solo indiscrezioni però nei piani del direttore di rete Carlo Freccero ci sarebbe un programma della durata di un’ora in onda a partire dalle ore 14.00 e in diretta concorrenza con la trasmissione della Balivo Vieni con Me.

I fan di Detto Fatto però possono tirare un sospiro di sollievo perché lo show di De Martino non dovrebbe portare alla cancellazione definitiva del programma ma solo del suo slittamento di un’ora.

Quindi i tutorial di Bianca Guaccero sarebbero posticipati alle ore 15. In merito al tema della nuova trasmissione di De Martino si dovrebbe parlare di sentimenti e dovrebbe essere girata negli studi di Napoli e andare in onda da settembre fino a dicembre.

