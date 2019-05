STASERA SU SKY 28 MAGGIO – PROGRAMMAZIONE – Cosa fanno stasera su Sky Cinema e Sport? Quali sono i programmi della guida tv Sky di martedì 28 maggio 2019? Quali film vengono trasmessi su Sky Cinema? Ci sono partite su Sky Sport? E quali documentari, serie tv e show vanno in onda?

Una serie di domande che chi è abbonato alla celebre pay-tv si pone ogni giorno. Sky, del resto, offre una vastissima programmazione: dallo sport al cinema, dai documentari alla musica e ai cartoni animati, ce n’è davvero per tutti i gusti.

Ma facciamo un po’ d’ordine: ecco la programmazione di stasera, martedì 28 maggio 2019 su Sky. Una guida tv Sky utile in ogni momento.

19:20 – Quanto Basta

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Catch 22

Su Sky Cinema 1 arriva in prima visione la terza e la quarta puntata di Catch 22, la miniserie tv con George Clooney.

La trama: Continuano i tentativi di John Yossarian (Christopher Abbott) per essere esentato dalle missioni e poter quindi tornare a casa sano e salvo.

Ecco il trailer:

21.00 – 100×100 Cinema

21.15 – Lola Pater

Sul canale 302 del vostro decoder vi attende Lola Pater, un film sul tema dell’identità sessuale.

La trama: La morte della madre spinge Zino a rintracciare suo padre, che nel frattempo si è reso protagonista di un drastico cambiamento

Stasera su Sky 28 maggio | Sky Cinema Collection

19:45 – La marcia nuziale 3: arriva la sposa

21:45 – Il matrimonio del mio migliore amico

Su Cinema Collection (canale 303) viene proposta la commedia Il matrimonio del mio migliore amico.

Sky Cinema Family

19:10 – Immagina che

21:00 – Wonder

La guida tv Sky Cinema Family (canale 304) offre Wonder, un grande classico del cinema.

La trama: Auggie Pullman ha dieci anni, gioca alla playstation e adora Halloween. Perché è l’unico giorno dell’anno in cui si sente normale. Affetto dalla nascita da una grave anomalia cranio-facciale, Auggie ha subito ventisette interventi e nasconde il suo segreto sotto un casco da cosmonauta. Educato dalla madre e protetto dalla sua famiglia, Auggie non è mai andato a scuola per evitare un confronto troppo doloroso con gli altri. Ma è tempo per lui di affrontare il mondo e gli sguardi sconcertati o sorpresi di allievi e professori.

Di seguito il trailer: