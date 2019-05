🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA IN TV AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Stasera in tv The Voice Rai 2 | 28 maggio | Battle

STASERA IN TV THE VOICE RAI 2 – Torna questa sera, martedì 28 maggio 2019, The Voice of Italy, il celebre talent musicale di Rai 2 condotto da Simona Ventura. Per gli appassionati di The Voice arriva un momento molto importante, visto che siamo giunti alla fase delle Battle.

I 24 concorrenti rimasti in gara si sfideranno a coppie sul ring dello studio 2000 del Centro di Produzione Tv della Rai. La finale, quindi, è sempre più vicina. Chi sarà il vincitore di The Voice of Italy 2019?

Nella puntata di stasera 28 maggio di The Voice su Rai 2 si affronteranno i team dei quattro coach Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini, Morgan e Gué Pequeno. Dopo la fase delle Blind Auditions, anche per i giudici comincia la sfida vera.

LE ANTICIPAZIONI COMPLETE DELLA PUNTATA DI STASERA DI THE VOICE

Ecco quali sono tutti i concorrenti rimasti in gara e che si affronteranno questa sera martedì 28 maggio 2019 nelle Battle di The Voice of Italy. Nel team di Gigi D’Alessio abbiamo Andrea Settembre, Domenico Iervolino, Carmen Pierri, Elisabetta Pia Ferrari, Sofia Tirindelli ed Elisa Gaiotto in arte Eliza G.

Nel team Morgan figurano Noemi Mattei in arte Naive, Matteo CAmellini, Viola Bologna in arte Violet, Dominique Chillé Diouf in arte Diablo, Elisa Paschetta in arte Joe Elle ed Erica Bazzeghini.

Il team Elettra Lamborghini conta Miriam di Criscio in arte Miriam Ayaba, Lisa Cardoni in arte Leslie, Andrea Berté, Beatrice Inguscio in arte Trisss, Tahnee Rodriguez e Greta Giordano.

Infine, nel team Gue Pequeno ci sono Brenda Carolina Lawrence, Federica Filannino, Josuè Previti, Ilenia Filippo, Ilaria Amagour in arte Hindacoe Francesco Sorrentino in arte Francesco Da Vinci .

