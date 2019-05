🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA IN TV AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Stasera in tv Partita del cuore Rai 1 | 28 maggio

STASERA IN TV PARTITA NEL CUORE RAI 1 – Questa sera, 28 maggio 2019, va in onda su Rai 1 la Partita del Cuore, giunta alla 28esima edizione. Un appuntamento classico per i tanti appassionati di calcio, oltre ad essere un’occasione per fare beneficenza.

Tante le stelle che hanno preso parte alla Partita del Cuore 2019, che si è disputata ieri, 27 maggio, a Torino all’Allianz Stadium, e che Rai 1 trasmette oggi in differita in prima serata. A presentare l’evento è Carlo Conti.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULLA PARTITA DEL CUORE 2019

I programmi di questa sera in televisione

Per la Partita del Cuore 2019 si affrontano la Nazionale Cantanti e quella dei Campioni per la Ricerca. Tanti i big sia del mondo dello sport che dello spettacolo che si affronteranno per raccogliere fondi a favore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro e di Telethon: Cristiano Ronaldo, Francesco Totti, Gianluigi Buffon, Sebastian Vettel, Andrea Pirlo, Massimo Giletti, Neri Marcoré, Paolo Belli e tanti altri.

Al commento della partita tre telecronisti di punta delle diverse tv italiane: Fabio Caressa, Pierluigi Pardo e Alberto Rimedio.

Partita del Cuore 2019: Caressa, Rimedio e Pardo il trio dei telecronisti

IL VIDEO DELLA ROVESCIATA DI CRISTIANO RONALDO

Stasera in tv Partita del cuore Rai 1 | Formazioni

Ad allenare la squadra è Massimiliano Allegri, ormai ex tecnico della Juventus, assistito dalla coppia Marco Masini-Marco Conte.

Ecco la formazione della Nazionale Cantanti:

Buffon, Marcorè, Chiellini, Fabi, Vallesi, Belli, Zanetti, Shade, Briga, Ruggeri, Bova. In panchina: Fede, Einar, Biondo, Casillo, Pintus, Bob Sinclair, Benji, Mezzancella, Todaro, Albi dello Stato Sociale, Oscar degli Statuto, Cois.

La Nazionale Campioni per la Ricerca, invece, è stata rimpolpata con molti atleti provenienti dalla Formula 1. Ma nella squadra la stella è una sola: Cristiano Ronaldo, ospite speciale della Partita del Cuore 2019.

Ad allenare la squadra l’ex Pallone d’Oro Michel Platini, aiutato dalla coppa Penta-Claudio Sala.

Ecco la formazione della Nazionale Campioni per la Ricerca:

Storari, Giletti, Agnelli, Vettel, Albertini, Ronaldo-Schumacher, Elkann John, Totti, Nedved, Leclerc, Pirlo. In panchina: Carone, Andrè, Fontana, Poeta, Di Tanno, Cassani, Di Stefano, Santini, Conticini, Giovinazzi.

DOVE VEDERE LA PARTITA DEL CUORE 2019