STASERA IN TV 28 MAGGIO 2019 – GUIDA TV – Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Cosa c’è stasera su Sky

Ma cosa c’è stasera in tv 28 maggio 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di martedì 28 maggio 2019:

Rai 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg 1

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:26 – La Partita del Cuore 2019

Torna su Rai 1 l’evento benefico della Partita del Cuore: la Nazionale Cantanti sfida la Nazionale Campioni per la ricerca con l’unico obiettivo di raccogliere fondi da destinare a Telethon. In campo tantissimi campioni, sia del mondo del calcio che dello sport in generale, oltre che tanti esponenti dello spettacolo e della musica. Ospite d’eccezione: Cristiano Ronaldo.

Rai 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21.20 – The Voice of Italy

Questa sera, il talent show condotto da Simona Ventura entra nel vivo: dopo la fase delle Blind Audition, inizia infatti quella delle Battle tra i vari componenti delle quattro squadre. Chi si qualificherà alla semifinale?

Stasera in tv 28 maggio | Rai 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:30 – Che ci faccio qui

20:45 – Un posto al sole

21:20 – #Cartabianca

Torna l’appuntamento con il programma di approfondimento politico condotto da Bianca Berlinguer, con gli interventi dello scrittore Mauro Corona. Tema della puntata, senza ombra di dubbio, i risultati delle elezioni europee 2019. Ci sarà anche Matteo Salvini in collegamento?

Rete 4

Su Rete 4 il palinsesto di stasera prevede:

20.30 – Stasera Italia

21.25 – Il segreto – Episodio 1962

Questa sera su Rete 4 arriva una nuova puntata della celebre soap opera spagnola Il segreto. Per gli appassionati, arriva l’episodio numero 1962.

Stasera in tv 28 maggio | Canale 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:00 – Tg 5

20:40 – Striscia La Notizia

21.25 – Room

Su Canale 5 arriva il film Room, la cui storia è basata su un vero caso di cronaca nera – il caso Fritzl – avvenuto nella cittadina di Amstetten (Austria).

La trama: Mà vive per il suo bambino di soli 5 anni. Gioca con lui, gli racconta storie, cerca tutti i modi per farlo divertire. Nonostante ciò, è difficile nascondere che vivono in una stanza di 9 metri quadrati e senza finestre, solo un lucernario da cui vedere una porzione di cielo. Jack è un bimbo curioso e Mà è consapevole che il figlio ha raggiunto l’età giusta per aiutarla a mettere in atto il suo piano di fuga, per raggiungere insieme il mondo fuori.

Di seguito, il trailer:

Italia 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20.25 – CSI: Scena del crimine

21.30 – Avatar

Su Italia 1 arriva il kolossal Avatar, di James Cameron, con Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Giovanni Ribisi e Michelle Rodriguez.

La trama: 2154, Jake Sully è un ex marine rimasto disabile in battaglia, che viene mandato sul pianeta Pandora, a 44 anni luce dalla Terra, in una missione di esplorazione. L’atmosfera sul luogo è irrespirabile, così sono stati creati degli Avatar, pilotati dall’interno della base umana e identici alla popolazione dei Na’vi, gli umanoidi che vivono su Pandora. La missione non è però guidata solo dalla sete di conoscenza: su Pandora si trovano infatti preziose riserve di energia, necessarie alla Terra, messa in ginocchio da una catastrofe ecologica. Gli indigeni però non ci stanno e si ribellano alla colonizzazione: compito di Jake, tramite il suo avatar, sarà proprio riuscire a conoscerli e scoprire come farsi accettare da loro per poi sottometterli. Ma l’esplorazione apre nuove prospettive…

Il trailer:

La 7

Stasera su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – DiMartedì

Torna con un nuovo appuntamento DiMartedì, il programma di approfondimento politico condotto da Giovanni Floris. Tema della serata: le elezioni europee 2019.

Stasera in tv 28 maggio | Tv 8

Cosa fanno stasera su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate –

21:30 – Il buongiorno del mattino

Su Tv8 va in onda il film Il buongiorno del mattino, commedia del 2010 con Rachel McAdams, Harrison Ford, Patrick Wilson, Jeff Goldblum, Diane Keaton, 50 Cent.

La trama: Becky è una giovane produttrice televisiva che viene scelta per risollevare le sorti di un notiziario mattutino in calo di ascolti. Qui si trova alle prese con i continui litigi fra i due attempati conduttori, Mike Pomeroy e Colleen Peck. La situazione si complica quando Becky incontra l’affascinante produttore Adam.

Di seguito il trailer:

Sky Cinema 1

Sky Cinema 1 offre agli abbonati un nuovo film:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Catch-22 Ep. 3 Prima TV

22:00 – Catch-22 Ep. 4 Prima TV

Su Sky Cinema 1 arrivano in prima visione due nuovi episodi della nuova serie di George Clooney, Catch-22.

La trama: Catch-22 è una storia di guerra molto particolare, basata sull’omonimo romanzo antimilitarista di Joseph Heller del 1961. La serie segue le avventure di uno squadrone di giovani aviatori dell’esercito degli Stati Uniti, di stanza in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale. Al centro della storia c’è il Capitano John Yossarian (detto YoYo), un bombardiere dell’Air Force che per evitare la guerra aveva scelto di arruolarsi in aviazione, sperando che il conflitto sarebbe durato meno del suo addestramento. Yossarian è un anti-eroe ribelle e iconico, che si sforza di mantenere il suo equilibrio mentale, lottando contro il sistema militare.



Ecco il trailer:

Sky Sport Uno

Su Sky Sport Uno va in onda uno speciale di Mister Condò, il programma di Paolo Condò che intervista i principali esponenti del calcio e dello sport. Nella puntata di stasera, Sarri si racconta, l’intervista con colui che molto probabilmente sarà il prossimo allenatore della Juventus.

Stasera in tv 28 maggio | Sky Uno

20:15 – Best Bakery: pasticcerie d’Italia

21:15 – Mollo tutto e cambio vita

Sky Uno trasmette il docureality Mollo tutto e cambio vita, con al centro le storie quotidiane di alcune persone che hanno scelto di trasferirsi in posto esotici, in ambienti fantastici, per rivoluzionare il loro stile di vita.