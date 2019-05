Scaletta concerto Vasco Rossi | Lo speciale di Mediaset | La scaletta

Vasco Rossi torna sul palco, pronto a far emozionare e divertire ancora migliaia e migliaia di fan in tutto lo stivale. Il 27 maggio è partito il suo VascoNonStop Live 2019 da Lignano Sabbiadoro, ma la tournée continua. Nove le date in tutto: oltre la prima data friulana, il Blasco tiene ben sei concerti allo stadio San Siro di Milano e due al Cagliari Fiera, nella capoluogo sardo.

Vasco Rossi torna sul palco: tutto quello che c’è da sapere sul VascoNonStop Live 2019

Scaletta concerto Vasco Rossi | Lo speciale di Mediaset

E intanto i fan sono in fibrillazione anche per un altro grande appuntamento con il loro cantante preferito. Mediaset ha deciso di dare grande spazio al rocker di Zocca. Come? Seguendo gli appuntamenti milanesi. Nei giorni dei concerti di San Siro, subito dopo il Tg5, alle 13.30, andrà in onda un video di circa sei minuti in cui si racconta il concerto di Vasco. Dal backstage alle interviste al cantante, i fan potranno prepararsi all’evento iniziando ad assaporare il clima del live di San Siro.

Inoltre, il 16 giugno, sempre su Canale 5 andrà in onda uno speciale, un docu-concerto realizzato sulla base delle sei date di Milano. Una specie di diario di quanto accade nelle giornate di Vasco a Milano. Dentro e fuori lo stadio, perché nel docu-concerto ci sarà spazio anche per i fan e per le loro storie. Insomma, Vasco continua a far emozionare anche fuori dal palco.

Jameson Burt, il giovane rocker di Orange County che apre i concerti di Vasco

Scaletta concerto Vasco Rossi | La scaletta

Basta uno sguardo veloce alla scaletta per accorgersi – se si è fan accaniti (e assidui frequentatori dei live) del rocker di Zocca – che spunta una canzone cantata da Vasco live solo una volta. Si tratta di Se è vero o no. Il brano è stato eseguito solo in un tour, nel 2013. Quella di seguito è la probabile scaletta del VascoNonStop Live 2019.

1. Intro + Qui si fa la storia

2. Mi si escludeva

3. Buoni o cattivi

5. La verità

6. Quante volte

7. Cosa succede in città

8. Cosa vuoi da me

9. Vivere o niente

10. Fegato fegato spappolato

11. Asilo Republic

12. La fine del millennio

13. Interludio

15. Portatemi Dio

16. Gli spari sopra

17. C’è chi dice no

18. Se è vero o no

19. Io no

20. Domenica lunatica

21. Ti taglio la gola

22. Rewind

23. Come vorrei

24. La nostra relazione

25. Tango della gelosia

26. Vivere

27. Senza parole

30. Sally

31. Siamo solo noi

32. Vita spericolata + Canzone

33. Albachiara