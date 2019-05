ROOM FILM TRAMA – Room, un film del 2015, va in onda martedì 28 maggio 2019 su Canale 5. La pellicola ha ottenuto 4 nomination agli Oscar e si è portata a casa una statuetta per la miglior attrice protagonista, andata a Brie Larson.

Ispirata a una storia vera – quella del caso Fritzl- la pellicola si rifà al romanzo “Stanza, letto, armadio, specchio” di Emma Donoghue (la quale ha lavorato anche alla trasposizione cinematografica in qualità di sceneggiatrice e produttrice).

Di cosa parla Room? Vediamolo insieme.

Room film trama | Di cosa parla

Joy è stata rapita quando aveva soltanto 18 anni. Old Nick, il rapitore, l’ha chiusa in una stanza e la donna non ha idea di come potersi salvare. Al suo fianco, per fortuna (o sfortuna, dipende dai punti di vista) c’è suo figlio Jack, avuto dopo ripetuti abusi sessuali da parte del rapitore.

Jack ha cinque anni e le sue domande sul mondo esterno diventano sempre più insistenti. Sua madre ha sempre cercato di proteggerlo, fingendo che quello che mostrava la tv fosse soltanto pura immaginazione. Quando parla del mondo fuori da quella porta, Joy si riferisce al cosmo, la tv è una scatola magica che mostra una visione distorta dell’universo. Ma adesso Jack ha 5 anni e merita la verità, così il sipario crolla.

Il cast al completo di Room

Seppur in un primo momento spiazzato dalle novità, Jack decide di credere alla madre e la sua curiosità per il mondo esterno prende il sopravvento. Joy allora è costretta a spiegargli anche perché sono chiusi dentro quella stanza: non si può uscire perché non si conosce il codice di sicurezza della porta, di cui soltanto Old Nick è a conoscenza.

Madre e figlio allora cercano di mettere in piedi un piano d’evasione. Joy vuole che Jack finga un malore, in modo che il rapitore lo porti al pronto soccorso e il bambino possa lasciare un bigliettino per chiedere aiuto.



Old Nick, però, non si scompone per le condizioni di salute del bambino e non abbocca, liquidando la faccenda con degli antidolorifici. Joy non si dà per vinta e allora decide di escogitare un altro piano: insegna a Jack come fingersi morto arrotolato dentro un tappeto e lo mette in guardia su come possa essere il mondo fuori da quella stanza.

Così, quando Old Nick torna il giorno dopo e trova il bambino morto, segue i piani di Joy: ora sta tutto al piccolo Jack.

