ROOM FILM CAST – Room è il film premio Oscar del 2015 che va in onda martedì 28 maggio 2019 su Canale 5. Ispirato a un caso di cronaca nera – il caso Fritzl – il film vede protagonisti Joy e Jack, madre e figlio imprigionati in una stanza.

Jack scopre la verità sul mondo soltanto quando compie cinque anni. Fino ad allora, sua madre ha cercato di proteggerlo dalla triste verità, e cioè che sono prigionieri di un uomo ignobile – Old Nick – e di non poter uscire da quella stanza che è sempre stata l’unica casa che Jack abbia mai conosciuto.

Tutto quello che c’è da sapere su Room

Tutto cambia nel momento in cui Jack inizia a fare più domande sul mondo fuori dalla finestra. Joy non vuole più mentirgli e gli spiega tutto, dal rapimento a ciò che può offrire il mondo fuori da quella porta, protetta da un codice di sicurezza che nessuno (eccetto Old Nick) conosce.

E allora madre e figlio mettono in piedi un piano per fuggire.

Room film cast | Attori | Personaggi

Chi fa parte del cast di Room? Non c’è storia senza protagonisti e quelli di Room hanno il volto di Brie Larson e Jacob Tremblay.

Ultimamente il nome di Brie Larson è rispuntato fuori grazie alla Marvel. L’attrice si è calata nelle vesti della potentissima Captain Marvel nell’omonimo film e anche in Avengers:Endgame. Ma, prima di ottenere tanta fama, Brie Larson ha recitato in altri film come Rampart, 21 Jump Street, Un tranquillo weekend di mistero e Short Term 12. Room è stato il film che le ha permesso di ottenere l’attenzione desiderata e anche diversi premi: oltre all’Oscar per la miglior attrice protagonista, Brie Larson ha portato a casa anche un Golden Globe per la miglior attrice in un film drammatico.

Ecco di cosa parla la trama di Room

Al suo fianco, il giovanissimo Jacob Tremblay ha interpretato il piccolo Jack. Classe 2006, Jacob ha camminato nel mondo del cinema anche prima di Room (l’abbiamo visto infatti ne I puffi 2 e Extraterrestrial), ma è da qui in poi che il suo nome ha guadagnato spessore tanto da diventare, qualche anno dopo, il protagonista di Wonder, saga amatissima dai teenager americani e italiani. Tra i suoi ultimi casting, figura “La mia vita con John F. Donovan” e “Good Boys”.

Il cast di Room è arricchito da Joan Allen che interpreta Nancy Newsome, Tom McCamus che interpreta Leo, William H. Macy che interpreta Robert Newsome e Sean Bridgers che interpreta Old Nick.

E ancora nel cast di Room compaiono Wendy Crewson, Amanda Brugel, Joe Pingue, Megan park e Cas Anvar.

Room va in onda martedì 28 maggio 2019 in prima serata su Canale 5.