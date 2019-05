ROOM FILM CANALE 5 – Prima di essere conosciuta come Captain Marvel, Brie Larson ha vinto un Premio Oscar per la sua interpretazione in Room.

La pellicola, del 2015, è diretta da Lenny Abrahamson ed è l’adattamento cinematografico del romanzo “Stanza, letto, armadio, specchio”, in lingua originale Room, scritto da Emma Donoghue. La scrittrice ha lavorato all’adattamento in qualità di sceneggiatrice e produttrice.

La storia ripresa sia dal film che dal romanzo è ispirata a un vero caso di cronaca nera – il caso Fritzl – avvenuto nella cittadina di Amstetten (Austria).

Room film Canale 5 | Trama

“La stanza” è il mondo del piccolo Jack, un luogo angusto che però chiama casa perché è l’unica cosa che conosce da quando è nato. Jack vive con sua madre, Joy, una donna rapita sette anni prima che il bambino nascesse. Oltre a sua madre, Jack ha conosciuto il loro rapitore, un uomo che i due chiamano “Old Nick”.

Joy ha subito violenza dal rapitore con una disgustosa regolarità al punto da rimanere incinta del piccolo Jack. A nessuno di loro due è permesso lasciare la stanza, c’è un codice di sicurezza che blocca la porta e Joy non lo conosce.

Jack non ha visto il mondo e allora Joy glielo prova a raccontare: gli spiega che al di fuori della stanza c’è il cosmo, che la tv è una scatola magica che rappresenta solo la finzione e non la realtà. Ma cos’è la realtà per loro due, che devono sottostare a una noiosissima routine?

Jack compie cinque anni e le sue domande si fanno sempre più insistenti. Joy non sa più come mentirgli, così inizia a dire la verità: oltre quella porta il mondo esiste ancora, con le sue foglie, gli alberi, il cielo e il mare e altre persone. L’unico modo per uscire da quella stanza è conoscere il codice segreto della porta e, per farlo, qualcuno dovrebbe essere portato fuori.

Joy mette insieme un piano, ma soltanto con l’aiuto del piccolo Jack potrà metterlo in atto. Un piano necessario, ma pericoloso.

Room film Canale 5 | Cast

I due protagonisti, Joy e Jack, sono interpretati rispettivamente da Brie Larson e Jacob Tremblay.

Brie Larson ha recitato in diversi film prima di vincere il Premio Oscar grazie a Room. L’abbiamo vista in Rampart, 21 Jump Street, Un tranquillo weekend di mistero e Short Term 12, ma anche in serie tv come Raising Dad e United States of Tara. Room, oltre a conferirle l’Oscar, le ha dato una grande notorietà. Da allora, l’abbiamo vista di recente nel film Netflix Unicorn Store e soprattutto in casa Marvel, sia come protagonista di Captain Marvel che in Avengers: Endgame.

Jacob Tremblay, classe 2006, è un giovane attore che ha debuttato nel mondo del cinema con I puffi 2, ma ha conosciuto la fama grazie al suo ruolo in Room. Il giovane artista ha poi ottenuto diversi ruoli importanti nei film Il libro di Henry e Wonder, dove interpreta il protagonista August Pullman.

Nel cast, figurano anche altri attori: abbiamo Joan Allen che interpreta Nancy Newsome, Tom McCamus che interpreta Leo, William H. Macy che interpreta Robert Newsome e Sean Bridgers che interpreta Old Nick.

E ancora nel cast di Room compaiono Wendy Crewson, Amanda Brugel, Joe Pingue, Megan park e Cas Anvar.

Room film Canale 5 | Il caso Fritzl

Room s’ispira al caso di cronaca nera di Elisabeth Fritzl, una donna austriaca rapita e imprigionata per 24 anni. All’epoca del rapimento, Elisabeth aveva 18 anni ed è rimasta sotto tutela del suo rapitore fino a 42 anni.

La sua prigione era un bunker sotterraneo costruito dal padre Josef Fritzl, nella cantina della casa nella cittadina di Amstetten (Austria).

Durante il periodo di prigionia, durato dal 1984 al 2008, l’uomo ha abusato ripetutamente della figlia e da queste violenze sono nati sette figli.

Room film Canale 5 | Trailer

Room è arrivato in anteprima al Telluride Film Festival nel settembre 2015, poi anche al Toronto International Film Festival e infine è arivato nelle sale a ottobre 2015. Nel 2019, Room arriva su Canale 5 in prima serata martedì 28 maggio.