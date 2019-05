Roland Garros 2019 | Ultime notizie | Tabellone Maschile e Femminile | Calendario | In tv | Tennis

ROLAND GARROS 2019 – Dal 26 maggio al 6 giugno 2019 va in scena il Roland Garros 2019, l’Open di Francia di Tennis. Il secondo dei tornei del Grande Slam in ordine cronologico. Un evento (su terra battuta) atteso da mesi e a cui prenderanno parte i migliori tennisti del mondo. Tra gli italiani: Fognini, Cecchinato e Seppi per quanto riguarda gli uomini. Giorgi per le donne.

AGGIORNAMENTO 28 MAGGIO 2019 – Al via la terza giornata – Oggi prende il via la terza giornata del Roland Garros 2019: 43 incontri (21 maschili e 22 femminili), programmati su 12 diversi campi. Cinque gli italiani impegnati oggi: Fognini sfida Seppi (primo match sul Simonne-Mathieu), Paolini-Kasatkina (primo match sul court 1), Bolelli-Pouille (terzo match sul Suzanne Lenglen) e Travaglia-Mannarino (quarto match sul Simonne-Mathieu). Giornata di esordio anche per Halep e Osaka

AGGIORNAMENTO 26 MAGGIO 2019 – Thomas Fabbiano eliminato – Si ferma al primo turno il cammino di Thomas Fabbiano al Roland Garros. Sul “Suzanne Lenglen”, l’azzurro è stato sconfitto in tre set (6-3 7-5 6-1) dal croato

Marin Cilic, n. 11 del seeding.

Fuori Angelique Kerber – A Parigi subito una sorpresa nel tabellone femminile che perde subito la tedesca Kerber, n.5 del mondo e del seeding, è stata sconfitta dalla russa Anastasia Potapova, n.81 Wta, in due set col punteggio di 6-4 6-2.

AGGIORNAMENTO 24 MAGGIO 2019 – Ecco i tabelloni – Sono stati sorteggiati il tabellone maschile e quello femminile del Roland Garros 2019. Qui tutti i dettagli sul tabellone maschile – Qui tutti i dettagli sul tabellone femminile

AGGIORNAMENTO 20 MAGGIO 2019 – Al via le qualificazioni – Ci siamo. Oggi, 20 maggio 2019, hanno preso il via le partite di qualificazione all’Open di Francia 2019. Quattro giorni di gara. Poi, dal 26 si farà sul serio!

Entry list maschile – Sono stati resi noti i nomi dei partecipanti al Grande Slam. Ecco la lista completa:

Entry list femminile – Sono stati resi noti i nomi delle partecipanti al Grande Slam. Ecco la lista completa:

Roland Garros 2019 | Wild card | Tennis

Sono state annunciate le wild card, la la lista completa degli inviti per il tabellone principale e delle qualificazioni del Roland Garros. Otto inviti a testa per i due tabelloni principali, nove per il draw delle qualificazioni maschili e otto per le quali femminili. Un totale di 33 wild card, 28 delle quali assegnate a giocatori francesi (compresa quella riservata al 37enne Nicolas Mahut).

Ma vediamo insieme i nomi:

TORNEO MASCHILE – Wild Card Main Draw

BARRERE Grégoire (FRA) – ‘International Race’

HALYS Quentin (FRA) – ‘France Race’

HOANG Antoine (FRA)

JANVIER Maxime (FRA)

MAHUT Nicolas (FRA)

MOUTET Corentin (FRA)

POPYRIN Alexei (AUS)

PAUL Tommy (USA)

TORNEO MASCHILE – Wild Card qualificazioni

BENCHETRIT Elliot (FRA) – ‘International Race’

BLANCANEAUX Geoffrey (FRA)

CORNUT-CHAUVINC (FRA)

DENOLLY Corentin (FRA)

GASTON Hugo (FRA)

GUINARD Manuel (FRA) – ‘France Race’

MARTINEAU Mattéo (FRA)

MULLER Alexandre (FRA)

TATLOT Johan-Sébastien (FRA) – ‘France Race’

TORNEO FEMMINILE – Wild Card Main Draw

ALBIE Audrey (FRA) – ‘France Race’

JANICICEVIC Selena (FRA)

PAQUET Chloé (FRA)

PARRY Diane (FRA)

PONCHET Jessika (FRA) – ‘International Race’TAN Harmony (FRA)

HON Priscilla (AUS)

DAVIS Lauren (USA)

TORNEO FEMMINILE – Wild Card qualificazioni

ANDRIANJAFITRIMO Tessah (FRA)

BENCHEIKH Loudmilla (FRA)

GAUFF Cori (USA)

GEORGES Myrtille (FRA) – ‘International Race’

LEONARD Manon (FRA)

LIM Alizé (FRA) – ‘France Race’

YEROLYMOS Margot (FRA)

JACQUEMOT Elsa (FRA) – Vincitrice ITF World Tour Junior Grade 1 tournament in Beaulieu-sur-Mer

Roland Garros 2019 | Qualificazioni

Prima dello start ufficiale, spazio alle qualificazioni (dal 20 al 25 maggio). Gli italiani in gara? Eccoli: Paolo Lorenzi, Stefano Travaglia, Gianluca Mager, Salvatore Caruso, Filippo Baldi, Simone Bolelli, Lorenzo Giustino, Alessandro Giannessi, Gianluigi Quinzi, Stefano Napolitano, Roberto Marcora, Andrea Arnaboldi, Federico Gaio, Matteo Donati e Matteo Viola. E per le donne? Martina Trevisan, Giulia Gatto-Monticone, Martina Di Giuseppe e Jasmine Paolini.

Ecco il programma delle qualificazioni:

LUNEDI 20 MAGGIO

dalle ore 10:00 (inizio primo turno uomini)

MARTEDI 21 MAGGIO

dalle ore 10:00 (inizio primo turno donne)

MERCOLEDI 22 MAGGIO

dalle ore 10:00

GIOVEDI 23 MAGGIO

dalle ore 10:00

VENERDI 24 MAGGIO

dalle ore 10:00 – (ultimi turni uomini e donne)

Roland Garros 2019 | Tabellone Maschile | Tennis

IL TABELLONE PARTE ALTA

IL TEBELLONE PARTE BASSA

OTTAVI DI FINALE TEORICI

[1] N. Djokovic vs [13] B. Coric

[9] F. Fognini vs [5] A. Zverev

[4] D. Thiem vs [14] G. Monfils

10] K. Khachanov vs [8] J.M. del Potro

[6] S. Tsitsipas vs [11] M. Cilic

[16] M. Cecchinato vs [3] R. Federer

[7] K. Nishikori vs [12] D. Medvedev

[15] N. Basilashvili vs [2] R. Nadal

Roland Garros 2019 | Tabellone Femminile | Tennis

IL TABELLONE PARTE ALTA

IL TEBELLONE PARTE BASSA

OTTAVI DI FINALE TEORICI

[1] N. Osaka vs [14] M. Keys

[10] S. Williams vs [8] A. Barty

[3] S. Halep vs [16] Q. Wang

[11] A. Sabalenka vs [6] P. Kvitova

[7] S. Stephens vs [9] E. Svitolina

[15] B. Bencic vs [4] K. Bertens

[5] A. Kerber vs [12] A. Sevastova

[13] C. Wozniacki vs [2] Ka. Pliskova

Roland Garros 2019 | Calendario | Tennis

Si parte il 20 maggio (qualificazioni) si chiude il 9 giugno (finale maschile). Di seguito il calendario del Roland Garros:

20 maggio: qualificazioni

21 maggio: qualificazioni

22 maggio: qualificazioni

23 maggio: qualificazioni

24 maggio: qualificazioni

25 maggio: giorno di riposo

26 maggio: primo turno

27 maggio: primo turno

28 maggio: primo turno

29 maggio: secondo turno

30 maggio: secondo turno

31 maggio: terzo turno

1 giugno: terzo turno

2 giugno: quarto turno

3 giugno: quarto turno

4 giugno: quarti di finale

5 giugno: quarti di finale

6 giugno: semifinali singolare femminile e finale doppio misto

7 giugno: semifinali singolare maschile

8 giugno: finale singolare femminile e finale doppio maschile

9 giugno: finale singolare maschile e finale doppio femminile

Roland Garros 2019 | In tv e live streaming: dove vedere il torneo | Tennis

Il Grande Slam andrà in onda in esclusiva sul canale satellitare Eurosport (canali 210 e 211 di Sky). Per assistere ai match in diretta sarà quindi necessario sottoscrivere un abbonamento.

Le partita andranno in onda anche in live streaming tramite la piattaforma EurosportPlayer e su SkyGO (solo Eurosport 1). Piattaforme – a pagamento – che permettono di assistere agli eventi sportivi da pc, tablet e smartphone.

Non siete in Italia e volete seguire il Roland Garros 2019? Niente panico. Ecco tutte le emittenti che trasmetteranno l’evento nel mondo.

Roland Garros 2019 | La storia del torneo

L’Open di Francia di tennis, noto anche come Roland Garros, si tiene da metà maggio all’inizio di giugno a Parigi. È il secondo dei tornei del Grande Slam in ordine cronologico.

La prima edizione si svolse nel 1891 e da allora si tiene con cadenza annuale. Fino al 1924 era riservato ai soli tennisti francesi, oppure soci di un club di tennis francese. Dal 1925 l’evento è stato aperto ai tennisti di tutto il mondo.

Si svolge nello Stade Roland Garros, impianto intitolato a un pilota dell’aeronautica francese nella Prima guerra mondiale.

La superficie di gioco è la terra battuta. È il solo torneo del Grande Slam che si svolge su questa superficie dopo l’abbandono della terra verde (Har-Tru) dallo US Open del 1978.

Il primo torneo si svolse in un solo giorno, in cui parteciparono solo cinque giocatori. Il britannico H. Briggs si impose nel torneo del singolare maschile, l’unico torneo disputato. Tre partecipanti si incontrarono per contendersi il primo torneo femminile nel 1897 dove prevalse Adine Masson. Nel 1902 fu creato il torneo di doppio misto e nel 1907 il doppio femminile.