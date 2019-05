Rita Ora gioielli – La cantante, attrice e modella Rita Ora non dimenticherà tanto facilmente il Festival di Cannes 2019. La sua partecipazione all’evento cinematografico conclusosi sabato scorso le è quasi costato 4 milioni di euro.

Sì perché la sua assistente personale aveva un compito ben preciso: trasportare da Londra a Nizza i gioielli della 29enne britannica di origini kosovare e invece se li è dimenticati sull’aereo.

Collane, orecchini, bracciali e anelli dal valore milionario chiusi in un trolley che, invece, di essere preso in custodia dalla smemorata con particolare attenzione è stato lasciato a bordo nella cappelliera dell’aereo.

L’assistente se ne è accorta solo dopo che il volo era già ripartito per l’Inghilterra. Per sua fortuna i gioielli sono stati poi recuperati e tenuti in custodia fino al loro ritiro da parte di una nota gioielleria londinese.

Un lieto fine che però avrà sicuramente avuto delle ripercussioni sul futuro dell’assistente smemorata: la popstar, oltre allo spavento, doveva esibirsi all’evento Magnum durante il Festival di Cannes indossando proprio quei preziosi.

Rita Ora, ex fidanzata della modella e attrice inglese Cara Delevingne e del dj Calvin Harris, ha comunque incantato pubblico e giornalisti grazie a un abito scollato della stilista Vivienne Westwood. Non ha mancato neanche di sfoggiare un prezioso collier di diamanti di Chopard.

