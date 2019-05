Eletto il primo sindaco transgender d’Italia in provincia di Pavia

Primo sindaco transgender – In provincia di Pavia è stato eletto il primo sindaco transgender d’Italia: si tratta di Gianmarco Negri, 40 anni, di professione avvocato penalista. Il primo cittadino è stato eletto a Tromello, paese di 3.700 abitanti in provincia di Pavia, con una lista civica dal nome “CambiaMenti per Tromello”.

Negri, prima di subire una serie di interventi chirurgici per cambiare sesso, era nata donna e si chiamava Maria. Al termine del percorso è riuscito a ottenere anche la variazione anagrafica.

La sua elezione nel comune del pavese è stata una sorpresa: l‘avvocato è stato eletto con il 37,54% dei voti. Negri ha avuto la meglio su altri tre candidati: il vicesindaco uscente Antonio Pavia che si è presentato con una lista civica di centrodestra (23,16% di preferenze) e Renato Cappa, esponente della Lega che ha ottenuto il 25,79% di voti.

Il nuovo primo cittadino di Tromello, in passato, è stato in prima linea per combattere i diritti della comunità transgender apparendo anche in tv.

Il portavoce di Gay Center, Fabrizio Marrazzo, ha commentato così la vittoria: “Speriamo che ci siano anche molti altri eletti ed elette lesbiche gay e trans da questa tornata elettorale, per un Italia più inclusiva e libera”.

“Proprio in questi giorni – ha sottolineato l’attivista – abbiamo lanciato la campagna ‘vototrans’ rivolto alle persone che sono discriminate dagli elenchi uomo-donna, che spesso costringono le persone trans a fare la fila da uomo quando hanno già sembianze femminili o viceversa, comportando che molte persone trans scelgono di privarsi del diritto di voto”.

