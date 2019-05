Le prime pagine dei quotidiani di oggi, martedì 28 maggio 2019

Prime pagine quotidiani oggi | Martedì 28 maggio 2019 | Giornali

PRIME PAGINE QUOTIDIANI OGGI 28 MAGGIO – Di seguito i titoli e le notizie sulle prime pagine dei quotidiani italiani di oggi, martedì 28 maggio 2019. A due giorni dalle Elezioni Europee i principali giornali dedicano, come prevedibile, ampio spazio alle analisi del risultato del voto, alle reazioni dei leader e agli scenari che si aprono per il governo. “Salvini apre subito due fronti, pressing sulla flat tax, attacco all’Europa”, dice il Corriere della Sera. Repubblica sottolinea: “Salvini dà i 30 giorni a Di Maio”. La Stampa riporta la linea del leader della Lega: “Sul debito dirò no all’Europa”.

Corriere della Sera: “Salvini apre subito due fronti. Pressing sulla flat tax, attacco all’Europa. Comunali, il Pd vince a Firenze e Bari”

La Repubblica: “E ora Salvini dà i 30 giorni a Di Maio. La Lega al 34 per cento detta le condizioni al M5S, crollato al 17 per cento. Variamo subito autonomia, flat tax, Tav e decreto sicurezza. Il leader pentastellato in difficoltà: ‘Stacchiamo la spina? Per ora no’. L’Ue: domani lettera di richiamo sui conti italiani”

La Stampa: “Salvini: sul debito dirò no all’Europa. Il voto europeo spacca il M5S: ripartiamo da Di Battista. I timori di Conte: il ministro vuole la mia poltrona. E apre alla Tav”

Il Messaggero: “Salvini detta l’agenda, M5S in crisi. La Lega al 34 per cento vuole Tav, flat tax e autonomia: un mese per decidere. E sfida la Ue sulla multa per il debito. Di Maio ‘commissariato’ dai grillini chiede un vertice. Ruocco: ‘Luigi, non restiamo al governo per forza’”.

Il Sole 24 Ore: “Fca a Renault: ‘Fondiamoci’. I mercati ci credono”

Il Mattino: “Ue e M5S, Salvini all’attacco”

Il Fatto Quotidiano: “Per i 5 Stelle una strada obbligata: l’opposizione”

Il Manifesto

Il Giornale: “Ribaltone dopo il voto. Salvini è già premier. Impone a Conte Tav e flat tax e sfida la Ue sui conti. Psicodramma Di Maio: pensa di staccare la spina”

Libero: “Licenziano Di Maio. I grillini delusi se la prendono col capo espiatorio”

Il Tempo: “I geni della Ue salvano il governo. La vecchia commissione di Juncker sta per annunciare una multa da 3,5 miliardi all’Italia. E aiuta Giuseppe Conte nello psicodramma M5S dopo la botta elettorale presa da Salvini”

Il Gazzettino: “Veneto, monopolio Lega: 49,9 per cento”

Il Secolo XIX: “Salvini sfida l’Europa sul debito. Toti: nuovo partito per i moderati”

Il Resto del Carlino: “Le condizioni di Salvini. La Lega vuole subito Flat tax e Autonomia. Di Maio: ‘Non mi dimetto’. Nei comuni regge il Pd, ma molte roccaforti vanno al ballottaggio”

La Gazzetta del Mezzogiorno: “Salvini fa festa, l’Europa lo gela. Decaro superstar a Bari. Salvemini riconquista Lecce. Spareggio a Foggia”

L’Unione Sarda: “La Sardegna fuori dall’Europa. Nessun deputato eletto nell’isola”

Il Foglio: “Un voto alla Madonna: è l’Italia il malato d’Europa”

Avvenire: “Salvini Lega il governo”

L’Osservatore Romano: “Emarginare ed escludere i migranti è segno di declino morale”

Prime pagine quotidiani oggi | Martedì 28 maggio 2019 | Giornali sportivi

La Gazzetta dello Sport: “Tocca a lui. Inter. Scatta l’era di Conte. Atteso giovedì alla Pinetina”

Corriere dello Sport: “Conte l’Inter lo copre d’oro. Rino. Ciao Milan. Vede Gazidis e si dimette. Gasp. Vuole un’altra Roma”

Tuttosport: “Sarri, c’è Isco per te. Conte, per te c’è Barella”