Partita del Cuore streaming live e diretta tv: dove vedere l’evento dell’Allianz Stadium

PARTITA DEL CUORE STREAMING TV – Oggi, martedì 28 maggio 2019, alle ore 21.25 va in onda su Rai 1 la Partita del Cuore 2019, giocata ieri sera all’Allianz Stadium di Torino. La sfida tra la Nazionale cantanti e quella dei Campioni per la ricerca (tra cui Cristiano Ronaldo e Francesco Totti) andrà quindi in onda in differita.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULLA PARTITA DEL CUORE 2019

Dove vedere la Partita del Cuore in tv o live streaming? E la replica? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

Partita del Cuore 2019: dove vederla in tv | Diretta | Replica

Come già anticipato, la Partita del Cuore 2019 si è giocata nella serata di lunedì 27 maggio all’Allianz Stadium di Torino. Tuttavia, non è stata prevista una diretta dell’evento, che viene mandato in onda in replica (in differita) stasera, martedì 28 maggio.

Per vedere la Partita del Cuore in tv, dunque, sarà necessario sintonizzarsi su Rai 1 a partire dalle 21.25. Il canale è disponibile al tasto 1 del telecomando (o in HD al canale 501), mentre per i possessori di Sky anche sul 101 del proprio decoder.

Partita del Cuore streaming: dove vederla in streaming

La Partita del Cuore 2019 verrà trasmessa anche in live streaming. Il match di Torino sarà disponibile anche sulla piattaforma RaiPlay, in diretta streaming. Per vederlo, basterà accedere con le vostre credenziali se siete già registrati, oppure iscrivervi (è completamente gratis).

Inoltre, RaiPlay mette a disposizione i suoi contenuti anche on demand. Non per forza, quindi, dovrete vedere la Partita del Cuore mentre va in onda in tv. Potrete rivederla quando volete, da domani, sulla piattaforma Rai.

Partita del Cuore streaming live | Le formazioni

Ecco la formazione della Nazionale Cantanti:

Buffon, Marcorè, Chiellini, Fabi, Vallesi, Belli, Zanetti, Shade, Briga, Ruggeri, Bova. In panchina: Fede, Einar, Biondo, Casillo, Pintus, Bob Sinclair, Benji, Mezzancella, Todaro, Albi dello Stato Sociale, Oscar degli Statuto, Cois.

Ecco la formazione della Nazionale Campioni per la Ricerca:

Storari, Giletti, Agnelli, Vettel, Albertini, Ronaldo-Schumacher, Elkann John, Totti, Nedved, Leclerc, Pirlo. In panchina: Carone, Andrè, Fontana, Poeta, Di Tanno, Cassani, Di Stefano, Santini, Conticini, Giovinazzi.