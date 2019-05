Partita del Cuore 2019 telecronisti | Alberto Rimedio | Pierluigi Pardo | Fabio Caressa | Rai 1 | Torino

PARTITA DEL CUORE 2019 TELECRONISTI – Una serie di stelle in campo e anche in tribuna. Questa sera martedì 28 maggio 2019 va in scena su Rai 1 a partire dalle 21.25 la 28esima edizione della Partita del Cuore 2019, il match di beneficenza a favore della ricerca per raccogliere fondi a favore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro e di Telethon.

La partita del Cuore 2019 si è disputata ieri lunedì 27 maggio 2019 all’Allianz Stadium di Torino, e ha visto affrontarsi la Nazionale Cantanti contro la Nazionale Campioni per la Ricerca.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULLA PARTITA DEL CUORE 2019

In campo tanti big del mondo dello sport e dello spettacolo: Cristiano Ronaldo, Francesco Totti, Gianluigi Buffon, Sebastian Vettel, Bob Sinclair, solo per citarne alcuni.

Come detto però le stelle per questa partita del cuore 2019 sono anche in tribuna. A raccontare il match sono infatti tre dei telecronisti più conosciuti e apprezzati dal pubblico: Alberto Rimedio, Fabio Caressa e Pierluigi Pardo. Da bordocampo Gigi e Ross.

IL VIDEO DELLA ROVESCIATA DI CRISTIANO RONALDO

Per l’occasione dunque su Rai 1 ascolteremo contemporaneamente le voci di tre telecronisti appartenenti a reti concorrenti. Il padrone di casa Alberto Rimedio, voce della Nazionale italiana e delle più importanti partite di calcio trasmesse dalla Rai; Fabio Caressa, telecronista di punta di Sky e conduttore del seguitissimo Club, e Pieluigi Pardo, voce di Dazn e presentatore sulle reti Mediaset della trasmissione Tiki Taka.

IL GOL E LA ROVESCIATA DI CRISTIANO RONALDO

Un trio d’eccezione che sicuramente farà impazzire il pubblico da casa che questa sera seguirà la Partita del Cuore 2019 su Rai 1. D’altronde l’esperimento era già stato apprezzato lo scorso anno, quando a commentare erano stati Fabio Caressa, Alberto Rimedio e Sandro Piccinini.

Partita del Cuore 2019 telecronisti | Formazioni

Ad allenare la squadra è Massimiliano Allegri, ormai ex tecnico della Juventus, assistito dalla coppia Marco Masini-Marco Conte.

Ecco la formazione della Nazionale Cantanti:

Buffon, Marcorè, Chiellini, Fabi, Vallesi, Belli, Zanetti, Shade, Briga, Ruggeri, Bova. In panchina: Fede, Einar, Biondo, Casillo, Pintus, Bob Sinclair, Benji, Mezzancella, Todaro, Albi dello Stato Sociale, Oscar degli Statuto, Cois.

La Nazionale Campioni per la Ricerca, invece, è stata rimpolpata con molti atleti provenienti dalla Formula 1. Ma nella squadra la stella è una sola: Cristiano Ronaldo, ospite speciale della Partita del Cuore 2019.

Ad allenare la squadra l’ex Pallone d’Oro Michel Platini, aiutato dalla coppa Penta-Claudio Sala.

Ecco la formazione della Nazionale Campioni per la Ricerca:

Storari, Giletti, Agnelli, Vettel, Albertini, Ronaldo-Schumacher, Elkann John, Totti, Nedved, Leclerc, Pirlo. In panchina: Carone, Andrè, Fontana, Poeta, Di Tanno, Cassani, Di Stefano, Santini, Conticini, Giovinazzi.

DOVE VEDERE LA PARTITA DEL CUORE 2019