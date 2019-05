Partita del Cuore 2019 rovesciata Ronaldo | Gol | Pirlo | Torino | Video

PARTITA DEL CUORE 2019 ROVESCIATA RONALDO – Un’autentica parata di stelle. Sono tanti i grandi campioni dello sport e dello spettacolo che si sono affrontati alla Partita del Cuore 2019, tenutasi ieri lunedì 27 maggio 2019 all’Allianz Stadium di Torino.

Tra tutti ad impreziosire il match di beneficenza c’era sicuramente Cristiano Ronaldo, il bomber della Juventus che ha disputato 24 minuti. Questa sera, martedì 28 maggio 2019, la Partita del Cuore viene trasmessa in differita in prima serata su Rai 1.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULLA PARTITA DEL CUORE 2019

A commentare la partita tre fuoriclasse della telecronaca: Fabio Caressa, Alberto Rimedio, Pierluigi Pardo. Da bordo campo, invece, ci sono Gigi e Ross.

La Partita del Cuore 2019, presentata da Carlo Conti, offre fondi alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro e a Telethon.

Tanti dicevamo i campioni scesi in campo allo Juventus Stadium per l’occasione: Cristiano Ronaldo, Francesco Totti, Gianluigi Buffon, Sebastian Vettel, Bob Sinclair. Tutti uniti per Telethon.

I TELECRONISTI DELLA PARTITA DEL CUORE 2019

Partita del Cuore 2019 rovesciata Ronaldo | Gol

Particolare spettacolo lo ha regalato proprio Cristiano Ronaldo, che ha fatto impazzire il pubblico dello Juventus Stadium con una meravigliosa rovesciata, finita di poco a lato.

Nel corso del suo spezzone in campo, Ronaldo ha trovato anche la via del gol, trafiggendo un ex juventino come Gigi Buffon.

Partita del Cuore 2019 rovesciata Ronaldo | Formazioni

Ad allenare la squadra è Massimiliano Allegri, ormai ex tecnico della Juventus, assistito dall’inedita coppia Marco Masini-Marco Conte.

Ecco la formazione della Nazionale Cantanti:

Buffon, Marcorè, Chiellini, Fabi, Vallesi, Belli, Zanetti, Shade, Briga, Ruggeri, Bova. In panchina: Fede, Einar, Biondo, Casillo, Pintus, Bob Sinclair, Benji, Mezzancella, Todaro, Albi dello Stato Sociale, Oscar degli Statuto, Cois.

La Nazionale Campioni per la Ricerca, invece, è stata rimpolpata con molti atleti provenienti dalla Formula 1. Ma nella squadra la stella è una sola: Cristiano Ronaldo, ospite speciale della Partita del Cuore 2019.

Ad allenare la squadra l’ex Pallone d’Oro Michel Platini, aiutato dalla coppa Penta-Claudio Sala.

Ecco la formazione della Nazionale Campioni per la Ricerca:

Storari, Giletti, Agnelli, Vettel, Albertini, Ronaldo-Schumacher, Elkann John, Totti, Nedved, Leclerc, Pirlo. In panchina: Carone, Andrè, Fontana, Poeta, Di Tanno, Cassani, Di Stefano, Santini, Conticini, Giovinazzi.

DOVE VEDERE LA PARTITA DEL CUORE 2019