Partita del Cuore 2019 Ronaldo | Cristiano Ronaldo | Gol | Rovesciata | Video

PARTITA DEL CUORE 2019 RONALDO – Ha dato spettacolo in campo Cristiano Ronaldo, il campione della Juventus che ha partecipato alla Partita del cuore 2019, giocata ieri 27 maggio 2019 all’Allianz Stadium di Torino.

La partita è trasmessa questa sera martedì 28 maggio in prima serata su Rai 1. Stadio gremito per la partita di beneficenza che offre fondi alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro e a Telethon.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULLA PARTITA DEL CUORE 2019

La partita del cuore 2019 è stata una vera e propria parata di stelle. Non solo Cristiano Ronaldo, infatti, all’Allianz Stadium: da Pirlo a Nedved, da Buffon a Chiellini da Francesco Totti ad Andrea Agnelli, e ancora John Elkann ed Allegri, passando per Storari e i tifosissimi bianconeri Giletti e Shade.

Cristiano Ronaldo è rimasto in campo per 24 minuti totali, regalando grandi emozioni ai tanti tifosi che hanno approfittato dell’occasione della partita del cuore per ammirare i tanti campioni presenti in campo.

Numeri di grande classe, giochi di gambe e anche un gol. Cristiano Ronaldo ha dato spettacolo trovando anche la via del gol, superando l’ex portiere della Juventus Gigi Buffon. Una rete che CR7 ha festeggiato con la sua classica esultanza.

Ma i lampi di Cristiano Ronaldo nella Partita del Cuore 2019 non si limitano al gol. Il campione portoghese ha infatti anche deliziato il pubblico con una splendida rovesciata, che ha ricordato una delle migliori giocate di Cr7 degli ultimi anni, in Champions League, contro la Juventus. Anche se in quel caso l’esito era stato diverso.

All’evento era presente anche Francesco Totti. La foto tra l’ex capitano della Roma e il bomber portoghese è subito diventata virale.

Di seguito il gol segnato da Ronaldo nel match della Partita del Cuore 2019 a Torino.

Partita del Cuore 2019 Ronaldo | Formazioni

La formazione della Nazionale Cantanti:

Buffon, Marcorè, Chiellini, Fabi, Vallesi, Belli, Zanetti, Shade, Briga, Ruggeri, Bova. In panchina: Fede, Einar, Biondo, Casillo, Pintus, Bob Sinclair, Benji, Mezzancella, Todaro, Albi dello Stato Sociale, Oscar degli Statuto, Cois.

La Nazionale Campioni per la Ricerca, invece, è stata rimpolpata con molti atleti provenienti dalla Formula 1. Ma nella squadra la stella è una sola: Cristiano Ronaldo, ospite speciale della di questo incontro di beneficenza.

Ad allenare la squadra l’ex Pallone d’Oro Michel Platini, aiutato dalla coppa Penta-Claudio Sala.

La formazione della Nazionale Campioni per la Ricerca:

Storari, Giletti, Agnelli, Vettel, Albertini, Ronaldo-Schumacher, Elkann John, Totti, Nedved, Leclerc, Pirlo. In panchina: Carone, Andrè, Fontana, Poeta, Di Tanno, Cassani, Di Stefano, Santini, Conticini, Giovinazzi.

DOVE VEDERE LA PARTITA DEL CUORE 2019