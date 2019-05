Partita del Cuore 2019 formazioni | Chi gioca | Ospiti | Calciatori | Cantanti

PARTITA DEL CUORE 2019 FORMAZIONI – Stasera, 28 maggio 2019, alle ore 21.25 su Rai 1 va in onda (in differita) la Partita del Cuore 2019. Evento benefico (raccolta fondi per Telethon) che vedrà tanti cantanti e sportivi famosi sfidarsi sul campo dell’Allianz Stadium di Torino. Ma quali sono le formazioni della Partita del Cuore 2019? Chi gioca? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

Partiamo dalla nazionale Cantanti, composta da tantissimi artisti ed esponenti del mondo della musica, “aiutati” come spesso accade da qualcuno che di calcio se ne intende: Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini, Javier Zanetti.

Ad allenare la squadra Massimiliano Allegri, ormai ex tecnico della Juventus, coadiuvato dall’inedita coppia Marco Masini-Marco Conte.

La formazione della Nazionale Cantanti:

Buffon, Marcorè, Chiellini, Fabi, Vallesi, Belli, Zanetti, Shade, Briga, Ruggeri, Bova. In panchina: Fede, Einar, Biondo, Casillo, Pintus, Bob Sinclair, Benji, Mezzancella, Todaro, Albi dello Stato Sociale, Oscar degli Statuto, Cois.

La Nazionale Campioni per la Ricerca, invece, è stata rimpolpata con molti atleti provenienti dalla Formula 1. Ma nella squadra la stella è una sola: Cristiano Ronaldo, ospite speciale della Partita del Cuore 2019.

Ad allenare la squadra l’ex Pallone d’Oro Michel Platini, aiutato dalla coppa Penta-Claudio Sala.

La formazione della Nazionale Campioni per la Ricerca:

Storari, Giletti, Agnelli, Vettel, Albertini, Ronaldo-Schumacher, Elkann John, Totti, Nedved, Leclerc, Pirlo. In panchina: Carone, Andrè, Fontana, Poeta, Di Tanno, Cassani, Di Stefano, Santini, Conticini, Giovinazzi.

Tutto il ricavato dell’evento (sia l’incasso allo stadio, sia la cifra ottenuta tramite gli sms solidali) sarà destinato a Telethon, la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro e a Fondazione Telethon, impegnate da anni nella lotta contro il cancro e le malattie genetiche rare.

Sarà possibile donare, fino al 9 giugno, al numero solidale 45527.