Oroscopo Paolo Fox di oggi | Oggi | Del giorno | Previsioni | Astrologia | Segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI – Il guru degli astrologi italiani è sicuramente Paolo Fox. le sue previsioni sono tra le più apprezzate e seguite, anche grazie alla sua partecipazioni a trasmissioni tv popolari come I fatti vostri o Mezzogiorno in Famiglia. Per questo l’oroscopo di Paolo Fox è sinonimo di garanzia e affidabilità.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox oggi? Quali sono le sue previsioni segno per segno?

Come sempre il noto astrologo prende in considerazione tre fondamentali parametri: amore, lavoro e fortuna. Di seguito le previsioni giorno per giorno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi | 28 maggio 2019 | Previsioni

Come sarà la giornata di oggi, martedì 28 maggio? Secondo Paolo Fox, c’è un segno in particolare che avrà molto da sorridere: stiamo parlando del Toro, che si sente molto coinvolto nella vita delle persone a lui vicine, che lo considerano un vero e proprio punto di riferimento. Bene anche lo Scorpione, in ripresa dopo un weekend disastroso e un periodo in generale non molto brillante.

Ci sono anche alcuni segni per cui la giornata non sarà il massimo: su tutti, il Cancro, a causa di qualche problema di troppo sul lavoro, e il Capricorno, tormentato da mille dubbi in amore.

Oroscopo Paolo Fox di oggi | 27 maggio 2019 | Previsioni

Secondo le previsioni di Fox di lunedì 27 maggio, sarà una giornata positiva per diversi segni. L’Ariete sarà aperto a nuove sfide, mentre il Toro – forte di un periodo astrale molto favorevole – andrà incontro a nuove soddisfazioni.

Giornata meno piacevole per tanti segni come i Gemelli che hanno bisogno di liberare la mente. Gli amici del Cancro saranno molto agitati così come lo Scorpione. Il Sagittario è alla ricerca di maggiore libertà, l’Acquario è in fase riflessiva.

Oroscopo Paolo Fox di oggi | 26 maggio 2019 | Previsioni

Secondo le previsioni di Paolo Fox per questa domenica 26 maggio, sarà una giornata positiva per molti segni. I Gemelli infatti cercheranno di pensare al presente e di rinviare i problemi al domani, mentre il Leone sarà felice come una Pasqua (eccetto qualche problema economico). Felicità anche per la Bilancia e Sagittario, così come per il Capricorno e l’Acquario in fase di recupero. Trend positivo anche per i Pesci.

Altri invece potrebbero risentire di qualche cambiamento, come l’Ariete oppure il Toro che deve recuperare le energie, mentre lo Scorpione sarà un po’ irrequieto.

Oroscopo Paolo Fox di oggi | 25 maggio 2019 | Previsioni

Secondo le previsioni di Fox di sabato 25 maggio, sarà una bella giornata per molti segni: tra questi, spiccano Ariete, alla ricerca del divertimento più sfrenato, Gemelli, che si mettono alle spalle alcuni litigi dei giorni scorsi, Cancro, grazie ad alcune buone notizie e Capricorno, che ottiene un guadagno inatteso.

Diverso il discorso per Toro, Leone, Scorpione e Acquario, che vivranno alcuni momenti di agitazione a causa delle stelle avverse.

Oroscopo Paolo Fox di oggi | 24 maggio 2019 | Previsioni

Amici del Toro, è arrivato il weekend. Approfittatene per ricaricare le batterie dopo una lunga settimana lavorativa. Lo stress e le cose da fare non mancano, ma cercate di rilassarvi e di dedicare un po’ di tempo al partner.

Giornata all’insegna del buonumore secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi per l’Ariete: dopo un periodo difficile, rialzate finalmente la testa.

Tra i segni fortunati di oggi 24 maggio 2019 c’è sicuramente il Cancro: le stelle sono dalla vostra parte, in particolare in amore. I single potrebbero incontrare qualcuno che tornerà a fargli battere il cuore.

Di seguito le previsioni complete della giornata di oggi 24 maggio 2019.

Oroscopo Paolo Fox di oggi | 23 maggio 2019 | Previsioni

Una giornata all’insegna del lavoro e dello stress per molti segni secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox 23 maggio 2019. In particolare il Leone è tra i segni più ambiziosi: i risultati non mancheranno.

Giornata difficile per la Vergine: siete nel caos e pieni di impegni, vorreste cambiare vita. Attenzione a come parlate cari amici della Bilancia e del Cancro, potreste litigare per nulla.

Amici del Sagittario, la vostra vita professionale vi ruba gran parte della giornata, attenzione però a non trascurare gli affetti più cari.

Di seguito le previsioni complete della giornata di oggi 23 maggio 2019.

Oroscopo Paolo Fox di oggi | 22 maggio 2019 | Previsioni

Cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Una giornata che vede molti segni al top per quanto riguarda sia il lavoro che l’amore: tra questi i Gemelli, in particolare per chi è single e ha voglia di fare nuove conoscenze.

Bene anche l’Ariete: dopo un periodo negativo, avete intrapreso la strada giusta. Prendetevi le soddisfazioni che vi meritate. Sul lavoro è arrivato forse il momento di cambiare aria per lo Scorpione, soprattutto se non vi soddisfa più.

Tra i segni meno fortunati di oggi 22 maggio secondo l’oroscopo Fox il Sagittario, che vive una giornata all’insegna del nervosismo, e i Pesci. Attenti a non litigare con i colleghi.

Di seguito le previsioni complete della giornata di oggi 22 maggio 2019.

Oroscopo Paolo Fox di oggi | 21 maggio 2019 | Previsioni

Una giornata all’insegna della tensione per molti segni secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi. Tra questi il Toro, chiamato a gestire troppi progetti contemporaneamente. Periodo di ansia e stress anche per la Vergine: siete irrequieti perché non riuscite a trovare una soluzione a problemi che vi affliggono.

Tensioni in amore per Acquario e Pesci: parlate con il vostro partner per cercare di trovare una soluzione. Tra i segni più fortunati di oggi 21 maggio secondo l’oroscopo Fox citiamo il Capricorno: il cambiamento tanto atteso nella vostra vita sta per arrivare.

Bene anche lo Scorpione e il Leone, soprattutto a livello lavorativo. Presto raccoglierete i frutti di quanto seminato.

Di seguito le previsioni complete della giornata di oggi 21 maggio 2019.

Oroscopo Paolo Fox di oggi | 20 maggio 2019 | Previsioni

Parte una nuova settimana. Le stelle prevedono per molti segni una giornata all’insegna della riflessione e delle questioni da risolvere. Ad esempio per lo Scorpione, l’Acquario e i Pesci.

Novità in amore invece per Capricorno e Gemelli. Per chi è single può essere il momento di nuovi incontri.

Giornata in calo per il Toro e il Cancro: avete voglia di dare una trasformazione alla vostra vita, ma non sempre potete decidere tutto.

Oroscopo Paolo Fox di oggi | 18 maggio 2019 | Previsioni

Nella giornata di oggi, sabato 18 maggio 2019, secondo Paolo Fox l’Ariete, il Toro e i Gemelli dovranno fare i conti con qualche problematica e nervosismo, derivanti dal lavoro o dalla vita sentimentale. Leone, Vergine e Capricorno, invece, si dedicheranno alla loro vita di coppia, facendosi coccolare e riempire di attenzioni dal partner; la Bilancia, invece, farebbe bene ad accettare u po’ di supporto altrui…

Oroscopo Paolo Fox di oggi | 17 maggio 2019 | Previsioni

La giornata di oggi, venerdì 17 maggio 2019, secondo Paolo Fox? Per molti segni sarà positiva, altri invece soffriranno un po’: chi lo stress, chi la gelosia. Dal punto di vista dell’amore, giornata favorevole all’Ariete, al Capricorno e alla Vergine. In fase di ripresa lo Scorpione. Nervosismo e stress invece per Acquario e Leone. Gemelli, mantenete la calma: non serve fare polemiche inutili.

Oroscopo Paolo Fox di oggi | 16 maggio 2019 | Previsioni

Come sarà la giornata di oggi, giovedì 16 maggio? Per alcuni segni, certamente positiva. Stiamo parlando ad esempio dei Pesci, che avranno molte novità in amore, soprattutto se single e in cerca di stabilità. La Vergine, invece, godrà di momenti pieni di passione con il partner, che saranno uno slancio di umore per tutta la giornata. Gemelli e Acquario, invece, avranno grosse soddisfazioni sul lavoro. Non se la passeranno benissimo, invece, Cancro e Ariete, con qualche gatta da pelare a causa di alcuni colleghi. Ma ci sarà tempo, come sempre, di recuperare alla grande.

Oroscopo Paolo Fox di oggi | 15 maggio 2019 | Previsioni

Oggi, mercoledì 15 maggio 2019, sarà un giorno positivo per molti segni. Partiamo dal Toro, che potrebbe ricevere dalle stelle una buona dose di fortuna in amore. I nati sotto il segno della Vergine invece godranno di ottime novità sul lavoro, mentre il Sagittario spicca per l’energia che mette in tutto quello che fa. I Pesci inoltre possono considerarsi in una fase positiva del mese, piena di ottimismo nonostante alcuni grattacapi. Tra i segni meno fortunati, invece, abbiamo di sicuro l’Ariete, stanco già a metà settimana, ma anche Cancro e Leone, nervosi a causa di alcune persone false.

Oroscopo Paolo Fox di oggi | 14 maggio 2019 | Previsioni

In questo martedì ci saranno tante novità dal punto di vista delle stelle. Per quali segni: sicuramente per il Cancro, chiamato a fare scelte importanti per il futuro, ma anche per Bilancia e Capricorno, alla ricerca di nuovi stimoli. Acquario e Pesci invece passeranno la giornata a rimuginare su alcuni errori del passato, anche se le stelle consigliano di guardare sempre avanti. Giornata difficile invece per Ariete e Leone, che avranno a che fare con qualche dubbio di troppo in amore.

Oroscopo Paolo Fox di oggi | 13 maggio 2019 | Previsioni

Inizia una nuova settimana e porta in dote una bella dose di fortuna per alcuni segni zodiacali. Quali? Sicuramente tra questi c’è il Toro, che avrà il sorriso stampato sulle labbra per tutta la giornata. Ma non è il solo: il Cancro riuscirà a mettersi alle spalle alcuni problemi di lavoro e con questa buona notizia affronterà la settimana nel migliore dei modi. Il Capricorno, invece, metterà finalmente la testa fuori dalla sabbia dopo quasi un mese di cattivo umore e tristezza. La giornata, ovviamente, non sarà positiva per tutti. Ci sono anche alcuni segni con cui le stelle non saranno molto benevole: per fortuna, però, niente è irreparabile.

Oroscopo Paolo Fox di oggi | 12 maggio 2019 | Previsioni

Domenica positiva per diversi segni dello zodiaco. Se la caveranno bene in particolare Ariete, Toro, Sagittario e Pesci. Non un periodo da ricordare per Acquario e Cancro. Ma niente paura la tempesta passerà a breve.

Oroscopo Paolo Fox di oggi | 11 maggio 2019 | Previsioni

Per l’Ariete la primavera è nell’aria e si sente. Il Toro avrà una giornata complicata da portare a termine, mentre i Gemelli avranno qualche problema recente da mandar giù. Il Cancro sarà abbastanza nervoso quest’oggi, mentre il Leone sarà nuovamente protagonista della giornata con la sua energia. Gli amici della Vergine avranno novità importanti a livello lavorativo, mentre la Bilancia avrà qualche angoscia monetaria. Lo Scorpione dovrebbe rivalutare la sua strada sentimentale se non è felice di quel che ha, mentre il Sagittario avrà una giornata positiva. Capricorno oggi approfitta del weekend per recuperare le energie perse durante la settimana, l’Acquario invece vivrà una giornata tormentata e i Pesci avranno una giornata lavorativa positiva.

Oroscopo Paolo Fox di oggi | 10 maggio 2019 | Previsioni

Inizia un fine settimana all’insegna dell’amore per molti segni secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi venerdì 10 maggio 2019. Bene soprattutto la Bilancia, l’invito è quello di sfruttare il weekend per stare in compagnia del partner.

L’Ariete, invece, potrebbe avere la tentazione di trasgredire, soprattutto se non si sente più soddisfatta della propria storia. I Gemelli possono approfittare del weekend per recuperare una storia in crisi. Qualche acciacco di salute, invece, per il Toro.

Recupera dopo un periodo grigio il Leone: siete tornati ad essere carichi di energia e voglia di fare. Tra i segni meno fortunati, invece, la Bilancia, approfittate del fine settimana per ricaricare le batterie.

Di seguito le previsioni complete dell’oroscopo Paolo Fox di oggi 10 maggio 2019.

Oroscopo Paolo Fox di oggi | 9 maggio 2019 | Previsioni

Una giornata segnata dallo stress per molti segni come l’Ariete. Gli impegni e le cose da fare sono molte e questo vi provoca ansia. Resistete e abbiate pazienza. Stessa cosa per la Bilancia: sfruttate a pieno il vostro naturale equilibrio.

Tensione nella giornata di oggi 9 maggio secondo l’oroscopo di Paolo Fox anche per lo Scorpione: vi state impegnando molto, ma i risultati per ora fanno fatica a vedersi. Veniamo ai segni fortunati. Su tutti la Vergine, che prosegue nel suo periodo d’oro: molto bene l’amore.

Si riprende dopo un periodo buio il segno dei Gemelli: al top il weekend. Bene anche il segno del Toro, il vostro impegno sarà presto ricompensato. Tra i segni che secondo l’oroscopo del giorno di Paolo Fox vivono una giornata negativa citiamo il Capricorno e l’Acquario.

Oroscopo Paolo Fox di oggi | 8 maggio 2019 | Previsioni

Molti segni nella giornata di oggi 8 maggio hanno bisogno di cambiare aria e fare nuove esperienze. Tra questi sicuramente la Vergine e lo Scorpione. In questi casi occorre mantenere la calma, per evitare discussioni con i vostri cari.

In particolare questo riguarda gli amici del Toro e dell’Ariete: tenete duro, arriveranno presto momenti migliori e incontri interessanti che potrebbero rappresentare la svolta.

In amore momento delicato per il Leone e i Pesci: se avete avuto discussioni con il partner, parlatevi e provate a chiarire.

Di seguito le previsioni complete di oggi 8 maggio 2019.

Oroscopo Paolo Fox di oggi | Segni fortunati

Paolo Fox ogni anno stila la sua attesissima classifica dei segni più fortunati. Un vademecum per tutti gli appassionati di astrologia, che diventa anche un libro tra i più venduti in libreria. Anche per l’oroscopo 2019 l’astrologo ha preso in considerazione tre parametri: amore, lavoro e fortuna.

Su questa base ha creato dei grafici con l’andamento segno per segno nell’arco di tutti i mesi del 2019. Ma quali sono i segni più fortunati di maggio secondo Paolo Fox? Sicuramente il Toro, che in generale vive un periodo al top sotto tutti i punti di vista, dall’amore al lavoro.

Bene in questo mese secondo l’oroscopo Fox anche l’Ariete: per i single può essere il momento migliore per trovare l’anima gemella. Rispetto ai mesi precedenti in ripresa a maggio 2019 segni come il Sagittario, i Pesci e i Gemelli. Le stelle sono dalla vostra parte: approfittatene.

Per gli altri segni dell’oroscopo sarà in generale un mese di transizione, con una serie di inevitabili alti e bassi. Una fase non particolarmente brillante secondo l’oroscopo di Paolo Fox per altri segni come Scorpione e Acquario.

Oroscopo Paolo Fox di oggi | Chi è

Paolo Fox è considerato uno dei più importanti e affidabili astrologi italiani. Volto noto e popolare grazie alla sua partecipazione a trasmissioni Rai come I fatti vostri e Mezzogiorno in famiglia, è apprezzato per il suo stile bonario e pacato.

Il suo oroscopo è consultato ogni giorno da molte persone. L’astrologia diventa per Fox una passione sin da ragazzo. Diventa giornalista e inizia a collaborare con importanti testate come Astrolei e Astrella e a seguire Vip, Cioè e Tvstelle.

La popolarità arriva iniziando a fare radio su Lattemiele, che trasmette due volte al giorno il proprio oroscopo. Apprezzato da chi segue l’oroscopo Paolo Fox arriva a collaborare con Radio Deejay, Radio Uno e Radio Due e pubblica articoli su riviste popolari come DiPiù e DippiùTv.

Il grande successo di pubblico arriva con la tv. A scoprire Paolo Fox è Paolo Villaggio: “Sono stato scoperto nel 1982 da Paolo Villaggio: mi fece fare lui i primi oroscopi in tv a Villaggio party che conduceva con Adriano Panatta su Odeon tv”, ha raccontato il celebre astrologo.

L’oroscopo di Paolo Fox è finito anche in libri molto venduti come Astrotest, inoltre ogni anno pubblica per Cairo Editore l’oroscopo del nuovo anno. Della sua vita privata, invece, si sa poco o nulla. Non è un tipo mondano e non ama andare in giro in feste o discoteche. Non ha figli, ma non sappiamo se ha una relazione o se è single.

Oroscopo Paolo Fox di oggi | Segni zodiacali

Ogni segno ha le proprie caratteristiche, che si riversano soprattutto nel carattere e nel modo d essere di ognuno. Anche chi è più scettico sull’oroscopo, infatti, non può non notare come le peculiarità di un segno siano riscontrabili nel proprio carattere o in quello delle persone che frequentiamo.

Un aspetto che il popolare astrologo sottolinea sempre. D’altronde l’astrologia può dare delle indicazioni di massima, non prevedere il futuro magicamente. Di seguito le caratteristiche dettagliate per tutti i dodici segni dello zodiaco:

